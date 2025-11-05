Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Se filtró la segunda camiseta de Selección Colombia, para el Mundial 2026; diseño exótico

Se filtró la segunda camiseta de Selección Colombia, para el Mundial 2026; diseño exótico

En medio de la presentación de la nueva camiseta principal de la Selección Colombia, se revelaron las primeras imágenes de la que sería su piel alternativa, que reemplazaría la de color negro.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 5 de nov, 2025
Comparta en:
Acción de juego entre Colombia y España, en partido que se juega en el Olímpico de Londres.
Acción de juego entre Colombia y España, en partido que se juega en el Olímpico de Londres.
@SEFutbol

Publicidad

Publicidad

Publicidad