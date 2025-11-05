Se filtró la segunda camiseta de Selección Colombia, para el Mundial 2026; diseño exótico

La Selección Colombia es noticia en las últimas horas luego de que se presentara oficialmente la nueva camiseta principal que se usará para el Mundial 2026, pero también este miércoles se filtraron las primeras imágenes de la que sería la indumentaria de visitante para los próximos años.

La actual 'piel' secundaria de la 'tricolor' es de color negro con detalles de color naranja, pero ahora la marca patrocinadora del combinado de nuestro país sorprendería con un diseño exótico y que ha tenido repercusión en redes sociales por sus colores y particularidades.



Así sería la nueva camiseta de visitante de la Selección Colombia, para Mundial 2026

El medio especializado en tener en exclusiva y mucho tiempo antes las equipaciones de clubes y selecciones, 'Footy Headlines' fue el encargado de dar a conocer los detalles este miércoles, en medio del revuelo y la noticia de la presentación oficial de la camiseta principal.

"La camiseta de visitante de Colombia 2026 combina el azul marino como color principal con un estampado, un tono azul menta más oscuro", explicaron sobre esta indumentaria secundaria de la 'tricolor', que por supuesto tendrá también un poco de color amarillo.

Pero en este diseño exótico filtrado este miércoles en redes sociales, resaltó que la camiseta visitante de Colombia para 2026 presenta el logotipo del trébol en lugar del logotipo habitual", algo que causó curiosidad entre los hinchas, que tienen opiniones divididas sobre esta piel que faltaría por confirmar por parte de la Federación Colombiana de Fútbol y su marca patrocinadora.

Publicidad

Lo cierto es que esta camiseta de visitante de la Selección reemplazaría la de color negro con naranja que se venía usando, y que dejó memorables recuerdos como el triunfo 1-0 sobre España, el 22 de marzo del 2024, con un golazo de Daniel Muñoz de forma acrobática.

Pedro Porro disputa un balón con Luis Díaz, de Colombia, en el juego preparatorio. Justin Setterfield/Getty Images

Pero en el citado medio recordaron que "la última vez que Colombia vistió una camiseta azul de visitante fue en la camiseta de visitante de 2020, que también combinaba dos tonos de azul (con detalles amarillos y rojos)", por lo que este tono regresa a la indumentaria de nuestro combinado nacional.