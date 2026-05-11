Joven goleador de Liga BetPlay confirmó su salida por "diferencias con el cuerpo técnico"

Jaime Peralta, delantero de 21 años, no seguirá en el Cúcuta Deportivo, equipo del que surgió y donde estaba en su segunda etapa, luego de algunas "diferencias con el cuerpo técnico", tal y como él mismo lo confirmó a través de sus redes sociales, en las últimas horas.

El joven goleador, quien se reportó con cinco anotaciones para el cuadro 'motilón' en la Liga BetPlay 2026-I, se despidió de los hinchas a través de una foto y unas palabras sentidas, dejando saber que no es por decisión de él que no continúe en el equipo del que es hincha.



La despedida de Jaime Peralta del Cúcuta

"Hoy me toca alejarme del club que amo, del lugar donde fui feliz, donde soñé, luché y dejé el alma en cada pelota. Y créanme cuando les digo que no era esto lo que quería. Mi deseo siempre fue quedarme, seguir defendiendo estos colores hasta el último día, porque esta camiseta para mí nunca fue una más: fue orgullo", detalló de entrada el delantero.

Luego de eso, apuntó contra Richard Páez y sus ayudantes, afirmando que "a veces el fútbol también lastima. Las diferencias y situación con el cuerpo técnico hicieron imposible continuar este camino juntos. Respetamos las decisiones técnicas, pero me voy con tristeza, con el corazón roto, porque nadie abandona voluntariamente el lugar donde todo inició".

Para terminar, se enfocó en los seguidores del Cúcuta Deportivo, de quienes tuvo el apoyo en momentos difíciles, ya que la vida profesional y personal de Peralta se ha visto envuelta en algunas polémicas. "Y si hubo algo que hizo especial, fueron ustedes. La hinchada. Esa gente que canta incluso cuando todo va mal, que abraza desde la tribuna y hace sentir invencible a cualquiera. Gracias por cada aplauso, cada bandera, cada mensaje. ¡Rojinegro hasta la tumba!", finalizó en el texto en su cuenta de Instagram.



Publicidad

Jaime Peralta ha vestido las camisetas del elenco 'motilón' y de Independiente Medellín, en el fútbol colombiano. En el exterior tuvo un breve paso por San Lorenzo, pero salió del cuadro argentino por faltar a los entrenamientos, tal y como lo detallaron los medios de dicho país.