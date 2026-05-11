Exjugador del Real Madrid confesó que Freddy Rincón lo golpeó; “fue en una cena”

Freddy Rincón tuvo un breve paso por el Real Madrid entre 1995 y 1996, pero dejó una anécdota que ahora es viral en redes sociales, este lunes, y que el que la dio a conocer fue el ex arquero español, Santi Cañizares.

El recordado guardameta, y quien ahora es comentarista en la prensa española, estaba hablando sobre peleas en camerinos o con compañeros, y ahí fue cuando recordó la vez en la que el colombiano lo golpeó, aunque aclaró que siempre tuvieron una buena relación.



Santi Cañizares y el golpe de Freddy Rincón

En medio de la polémica que hay por la discusión entre Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde, que dejó al uruguayo alejado de las canchas por más de diez días por un golpe en la cabeza, hubo un análisis en la 'Cadena COPE' y ahí fue cuando el otrora guardameta se confesó.

"Si, alguna pelea he visto. Sí, me han pegado, Freddy Rincón en una cena", dijo de entrada Santi Cañizares, a quien luego le consultaron sobre si fue de broma, o fue algo serio entre ambos por alguna discusión. Aunque no dio muchos detalles, aseguró que "ya sabes, en la cena se bebe ahí algo de más y uno está entre la broma y el enfado".

A pesar de eso, el ex arquero aseguró que tuvo una cercanía con el colombiano y eso solamente quedó como una anécdota. "Pobre Freddy, lloré como un niño fíjate, yo le quiero mucho, nos hemos querido mucho siempre lo que pasa es que bueno, ya está, pero lloré como un niño el día que me enteré que murió hace un par de años", detalló sobre el fallecimiento del 'Coloso de Buenaventura' en una accidente de tránsito, el 13 de abril de 2022.



¿Quién es Santi Cañizares?

Es un exarquero español, que tiene actualmente 56 años, y que es comentarista en la TV de su país. En lo deportivo vistió las camisetas del Elche, el Mérida, el Celta de Vigo, el Real Madrid, y sobre todo del Valencia, donde es un referente y disputó más de 400 partidos. De hecho, con el equipo 'ché' tiene títulos locales e internacionales. Con los 'merengues' también consiguió dos ligas y una Supercopa de España. Estuvo cuatro temporada en el cuadro blanco, entre 1994 y 1998, disputando 55 encuentros.