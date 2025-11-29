Joya colombiana da el salto a la Premier League; club de la Liga BetPlay celebra el negocio

En los últimos años, el fútbol inglés ha apostado a gran escala por el talento de los jugadores colombianos. Futbolistas como Luis Díaz, Jefferson Lerma y Daniel Muñoz han dejado la bandera del país en alto gracias a sus destacadas actuaciones.

Por esta razón, los equipos más grandes de Inglaterra han intensificado su búsqueda de nuevos talentos del balompié ‘cafetero’, que, gracias a las participaciones de Colombia en los Mundiales Sub-17 y Sub-20, tendrá un nuevo representante en una de las mejores ligas del mundo.

¿Colombiano a los ‘diablos rojos’?

Cristian Orozco, jugador de la Selección Colombia Sub-17 FCF

Luego de varios rumores, todo está dado para que el mediocampista Cristian Orozco sea nuevo jugador del Manchester United. El club inglés puso sus ojos en el futbolista de 17 años desde el Sudamericano Sub-17 disputado a comienzos de 2025 en Colombia. El jugador ya emprendió viaje a Inglaterra para firmar con su nuevo equipo.



“Cristian Orozco, camino a Inglaterra tras fichar por el Manchester United. Fortaleza cierra acuerdo por un millón de dólares con el mediocampista colombiano. Ahora viaja a Manchester con el Scout Líder Giuseppe Antonaccio”, escribió en su cuenta de X el periodista especialista en fichajes Fabrizio Romano.

🚨🇨🇴 EXCLUSIVE: Cristian Orozco, on his way to England as he’s signing at Manchester United.



$1m deal sealed with Fortaleza for the Colombian midfielder.



He’s now travelling to Manchester with Lead Scout Giuseppe Antonaccio. ✈️ pic.twitter.com/KDFRmXZKHj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 29, 2025

Publicidad

De concretarse su traspaso, el nacido en Valledupar se convertirá en el segundo colombiano en enfundarse la camiseta del Manchester United, después de Radamel Falcao García.

Orozco no podrá unirse aún a la filial del United, por lo que permanecerá unos meses más en Colombia mientras cumple los 18 años en julio de 2026.

Publicidad

En la Copa del Mundo Sub-17 disputada en Qatar, Cristian Orozco fue uno de los jugadores fijos en el esquema de Fredy Hurtado, participando en los cuatro partidos de la Selección Colombia, que cayó en los dieciseisavos de final frente a Francia por 2-0, en un encuentro que terminó empañado por una gresca entre ambos equipos al final del compromiso.

De esta manera, Cristian Orozco confirma que es una de las grandes promesas en el mediocampo colombiano de cara al futuro, especialmente si logra consolidarse en el Manchester United.