En Real Madrid le respondieron a polémica con presidente del Barcelona; “mensajes populistas”

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, contestó a las declaraciones de Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, en las que aseguraba que el conjunto blanco tiene “barcelonitis” y se refirió a estas como “mensajes populistas que caen para su parroquia”.

El dirigente azulgrana salió al paso de las declaraciones de Florentino Pérez, quien señaló las victorias en el pasado por parte del Barcelona en los pagos realizados por el denominado "caso Negreira".

"Ahora que me acuerdo de las declaraciones en la Asamblea del Madrid, que no he tenido oportunidad de comentarlas, y ahora que estoy en Andorra, las comento. Creo que están fuera de juego, denotan la barcelonitis que tiene el Madrid, parece que han de hablar del Barça para justificar no sé qué", dijo el viernes.

Y Xabi Alonso, al ser preguntado este sábado, quiso contestar a Laporta.



“Ya sabemos. Mensajes populistas que caen para su parroquia. Nosotros nos centramos en lo nuestro, lo importante es lo que pasa en el campo, ganando de forma deportiva y merecida. Y cada partido es una prueba para ello”, declaró.

Publicidad

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, actualizó el estado físico del argentino Franco Mastantuono, quien ya volverá a entrar en la convocatoria tras superar una pubalgia que le hizo sufrir en el campo.

“Está mejor. La pubalgia requiere sus frases. Ya ha podido entrenar diez días sin molestias. Estaba sufriendo un poco en el campo y por eso decidimos parar. Ahora está entrenando sin molestias y sin dolor. Es uno más y se tiene que incorporar a la dinámica”, señaló en rueda de prensa.

Publicidad

Xabi Alonso y Vinícius Júnior tuvieron una discusión en el partido entre Real Madrid y Barcelona, por La Liga de España AFP

Un Mastantuono que disputó su ´último partido con el Real Madrid el 1 de noviembre y que volverá a ser convocado para la visita del conjunto blanco al Girona este domingo (20:00 GMT), correspondiente a la 14ª Jornada de LaLiga EA Sports.

El argentino se ha perdido los últimos cuatro partidos en un primer año en el Real Madrid en el que ha disputado ya 689 minutos en los que ha marcado un gol y ha dado una asistencia.