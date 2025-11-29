Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / La jugadota de Luis Díaz que fue gol para Bayern Múnich; asistencia para Raphael Guerreiro

La jugadota de Luis Díaz que fue gol para Bayern Múnich; asistencia para Raphael Guerreiro

El colombiano Luis Díaz apareció dentro del área, y a pesar de tener la marca de dos jugadores rivales, logró sacar un pase para dejar solo a su compañero.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 29 de nov, 2025
Luis Díaz Raphael Guerreiro
Luis Díaz´celebra con Raphael Guerreiro gol en Bayern Múnich
