La jugadota de Luis Díaz que fue gol para Bayern Múnich; asistencia para Raphael Guerreiro

Bayern Múnich logró empatar 1-1 contra el St. Pauli antes de terminar el primer tiempo y todo de la mano de Luis Díaz, quien complicó a la defensa rival, y terminó asistiendo a Raphael Guerreiro.
Al minuto 44 el atacante colombiano recibió un pase filtrado dentro del área, y aunque no quedó cómodo para rematar, y con la marca férreo de dos jugadores, aguantó la esférica, se cayó, pero no se venció tan fácil.
Luis Díaz sorprendió a todos y con un taco vio entrando en solitario a Raphael Guerreiro, quien solo tuvo que rematar con el arco de frente para el empate 1-1 del Bayern Múnich sobre el St. Pauli.
¡¡AH NO, LO QUE ACABA DE HACER LUCHO DÍAZ!! ¡¡ASISTENCIA TOP DE TACO DESDE EL PISO PARA GUERREIRO Y QUE LLEGUE EL 1-1 DE BAYERN MUNICH VS. ST. PAULI!!— SportsCenter (@SC_ESPN) November 29, 2025
📺 Mirá la #Bundesliga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/IK6a5FcADl