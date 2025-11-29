La jugadota de Luis Díaz que fue gol para Bayern Múnich; asistencia para Raphael Guerreiro

Bayern Múnich logró empatar 1-1 contra el St. Pauli antes de terminar el primer tiempo y todo de la mano de Luis Díaz, quien complicó a la defensa rival, y terminó asistiendo a Raphael Guerreiro.

Al minuto 44 el atacante colombiano recibió un pase filtrado dentro del área, y aunque no quedó cómodo para rematar, y con la marca férreo de dos jugadores, aguantó la esférica, se cayó, pero no se venció tan fácil.

Luis Díaz sorprendió a todos y con un taco vio entrando en solitario a Raphael Guerreiro, quien solo tuvo que rematar con el arco de frente para el empate 1-1 del Bayern Múnich sobre el St. Pauli.



Vea la asistencia de Luis Díaz para gol de Raphael Guerreiro, en Bayern Múnich vs St Pauli: