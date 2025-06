Juan Fernando Quintero confirmó su futuro: "América de Cali ya me lo hizo saber"

Juan Fernando Quintero llegó a América de Cali con el objetivo de hacer historia. De hecho, fue considerado como el mejor fichaje del fútbol colombiano para el primer semestre, lo que ilusionó a los miles de hinchas 'escarlatas'. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba. A pesar de haber clasificado a los cuadrangulares de la Liga BetPlay I-2025, no pudieron llegar hasta la final.

Sumado a ello, los 'diablos rojos' finalizaron segundos en su grupo de la Copa Sudamericana y tendrán que jugar unos 'playoffs', contra Bahía, para instalarse en los octavos de final del certamen. Pero el panorama no parece ser el mejor, ya que el equipo se está desarmando. Duván Vergara dijo adiós, tras fichar con Racing, y, ahora, el turno fue para 'Juanfer', quien hizo el anuncio oficial.

"Siendo sincero, ni siquiera soy yo. Tenemos una reunión con el club y queremos terminar todo de la mejor manera. Recibí un llamado del club, diciendo que no podían contar más conmigo por la situación. Y eso está perfecto, no pasa nada. Solo les dije que está bien y que hablaran con mi representante, quien se encarga de esa clase de casos", contó en el programa 'Palabras Mayores'.

Pero eso no fue todo y dio más detalles. "Ellos ya me dijeron que no pueden asumir lo mío; por eso, se me hizo extraño que la presidenta dijera, en rueda de prensa, que tenemos una conversación pendiente, cuando ya me dijeron que no se va más. Son cosas que pasan en el fútbol, ajenas a uno, pero que no tengo rollo. Lo importante acá es que terminemos de la mejor forma", añadió.

Juan Fernando Quintero borró fotos con la escuadra escarlata. Foto: América de Cali.

"Recientemente, se fue Duván Vergara a Racing, y le deseo que gane la Copa Libertadores porque se lo merece. Además, es un club al que le tengo mucho cariño, dejamos la vara alta y espero que pueda superarla porque sería perfecto. El punto es que estaban confundiendo mi fichaje con el de él. Yo renuncié a un dinero para venir a América y eso deben saberlo todos", expresó el volante.

Por último, Juan Fernando Quintero reveló cómo fue todo. "Esto lo digo porque no solo América hizo un esfuerzo, también yo puse de su parte. Yo puse el 40% de mi ficha para ir a esa institución. Prácticamente, yo pagué para salir. Hay que aclarar todo porque todo es bonito y hermoso, pero para un lado; sin embargo, cuenten las cosas como son, si es que las van a filtrar", sentenció.