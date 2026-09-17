Juan Fernando Quintero generó preocupación; adolorido por fuerte entrada en Bucaramanga vs. Medellín

Independiente Medellín visitó al Atlético Bucaramanga con toda su nómina de peso, entre ellos, Juan Fernando Quintero, quien en los primeros minutos sufrió una dura entrada que lo dejó tendido y con mucho dolor.

A los cuatro minutos, a Quintero le quedó un rebota fuera del área y sacó un remate que detuvo sin problemas Cristopher Fiermarín. Sin embargo, quedó muy adolorido porque Fabry Castro quiso bloquear el remate, pero terminó impactándole en la canilla. Lo curioso es que el árbitro no sancionó nada y el '10' se tomaba la pierna con notables gestos de malestar.

Vea la fuerte entrada sobre Juan Fernando Quintero:

⚽ ¡MUCHO DOLOR PARA JUANFER! Juan Fernando Quintero quedó muy adolorido tras esta jugada.



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