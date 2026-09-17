¡Patada de karateca! Fabián Sambueza fue expulsado en Bucaramanga vs. Medellín

Este jueves, en el estadio Americo Montanini, Atlético Bucaramanga e Independiente Medellín se enfrentaron por la Liga BetPlay II-2026. Los 'leopardos' se quedaron sin Fabián Sambueza, su capitán, por una dura entra sobre Didier Moreno.

A los 16 minutos, una pelota quedó dividida en el aire y Sambueza quiso bajarla con el pie, pero terminó impactando en el abdomen de Moreno. El árbitro Carlos Ortega no dudo y le mostró la tarjeta roja.

Vea la patada de Fabián Sambueza:

⚽❌Fabián Sambueza se va expulsado por esta jugada y deja a Bucaramanga con diez jugadores ante Medellín.



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