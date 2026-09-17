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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / ¡Patada de karateca! Fabián Sambueza fue expulsado en Bucaramanga vs. Medellín

¡Patada de karateca! Fabián Sambueza fue expulsado en Bucaramanga vs. Medellín

Este jueves, Fabián Sambueza vio la tarjeta roja luego de una fuerte patada sobre Didier Moreno. El árbitro Carlos Ortega no dudó en 'enviarlo a las duchas'. ¡Hay VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de sept, 2026
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Fabián Sambueza se fue expulsado a los 16 minutos.
Fabián Sambueza se fue expulsado a los 16 minutos.
Archivo.

Este jueves, en el estadio Americo Montanini, Atlético Bucaramanga e Independiente Medellín se enfrentaron por la Liga BetPlay II-2026. Los 'leopardos' se quedaron sin Fabián Sambueza, su capitán, por una dura entra sobre Didier Moreno.

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A los 16 minutos, una pelota quedó dividida en el aire y Sambueza quiso bajarla con el pie, pero terminó impactando en el abdomen de Moreno. El árbitro Carlos Ortega no dudo y le mostró la tarjeta roja.

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