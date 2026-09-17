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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Vea el gol de Juan Fernando Quintero en Bucaramanga vs. Medellín, en Liga BetPlay II-2026

Vea el gol de Juan Fernando Quintero en Bucaramanga vs. Medellín, en Liga BetPlay II-2026

El '8' de Independiente Medellín, Juan Fernando Quintero, puso el empate frente a Atlético Bucaramanga con anotación de tiro penalti. ¡No se pierda el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de sept, 2026
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Juan Fernando Quintero, jugador del Medellín.
Juan Fernando Quintero, jugador del Medellín.
Independiente Medellín.

Este jueves, Independiente Medellín anotó el 2-2 contra Atlético Bucaramanga por medio de un tiro penalti de Juan Fernando Quintero, quien marcó su primer gol desde su regreso al poderoso.

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A los 71 minutos, John Montaño lanzó un centro, la pelota pegó en la mano de Nilson Castrillón, pero el árbitro Carlos Ortega no sancionó nada. De inmediato el VAR entró en acción y lo invitó a hacer una revisión. El colegiado decidió decretar penalti y Quintero no desaprovechó la oportunidad.

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