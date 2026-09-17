Vea el gol de Juan Fernando Quintero en Bucaramanga vs. Medellín, en Liga BetPlay II-2026

Este jueves, Independiente Medellín anotó el 2-2 contra Atlético Bucaramanga por medio de un tiro penalti de Juan Fernando Quintero, quien marcó su primer gol desde su regreso al poderoso.

A los 71 minutos, John Montaño lanzó un centro, la pelota pegó en la mano de Nilson Castrillón, pero el árbitro Carlos Ortega no sancionó nada. De inmediato el VAR entró en acción y lo invitó a hacer una revisión. El colegiado decidió decretar penalti y Quintero no desaprovechó la oportunidad.

Vea el gol de Juan Fernando Quintero:

🔴🔵🥹 ¡VOLVIÓ A GRITARLO CON EL ‘PODEROSO’! Juan Fernando Quintero marcó su primer gol desde su regreso al FPC y volvió a celebrar con la camiseta de Medellín.



😮‍💨Juanfer cobró con mucha categoría el penal y puso el 2-2 ante Bucaramanga. #LALIGAxWIN pic.twitter.com/ISp6CArCAO — Win Sports (@WinSportsTV) September 18, 2026