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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Vea el golazo de Lina Gómez en Santa Fe vs. Millonarios, en la Liga BetPlay femenina 2026

Vea el golazo de Lina Gómez en Santa Fe vs. Millonarios, en la Liga BetPlay femenina 2026

En el clásico capitalino, Lina Gómez se lució con un gol de media distancia para mantener en el juego a Millonarios frente a Santa Fe. ¡La puso en el angulo!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de sept, 2026
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Lina Gómez celebrando su gol en Santa Fe vs. Millonarios.
Lina Gómez celebrando su gol en Santa Fe vs. Millonarios.
Millonarios.

Independiente Santa Fe y Millonarios se enfrentaron por las semifinales de la Liga BetPlay femenina 2026 y Lina Gómez fue protagonista gracias a un golazo en la primera parte del encuentro.

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A los 20 minutos, Mariana Benavides cobró en corto un tiro de esquina, dejándole la pelota a Gómez, quien se perfiló y metió un bombazo de pierna zurda que se colo en el angulo del arco 'cardenal'.

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