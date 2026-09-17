Vea el golazo de Lina Gómez en Santa Fe vs. Millonarios, en la Liga BetPlay femenina 2026

Independiente Santa Fe y Millonarios se enfrentaron por las semifinales de la Liga BetPlay femenina 2026 y Lina Gómez fue protagonista gracias a un golazo en la primera parte del encuentro.

A los 20 minutos, Mariana Benavides cobró en corto un tiro de esquina, dejándole la pelota a Gómez, quien se perfiló y metió un bombazo de pierna zurda que se colo en el angulo del arco 'cardenal'.

Vea el gol de Lina Gómez:

Ⓜ️⚽🔥Otro golazo ahora de Lina Gómez para que Millonarios remonte y pase a ganarlo 2-1 ante ante Santa Fe.



📺Mira la #LIGAFEMENINAxWIN en nuestra pantalla de Win y https://t.co/h0xVwPCsWS pic.twitter.com/xXSlWS8TZD — Win Sports (@WinSportsTV) September 18, 2026