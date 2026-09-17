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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Los ausentes de la convocatoria de la Selección Colombia para enfrentar a México, Paraguay y Perú

Los ausentes de la convocatoria de la Selección Colombia para enfrentar a México, Paraguay y Perú

Este jueves, la Selección Colombia dio a conocer a sus convocados para las próximas fechas FIFA. En Gol Caracol le contamos quienes son los ausentes.

Por: EFE
Actualizado: 17 de sept, 2026
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Luis Díaz Selección Colombia
Luis Díaz con la Selección Colombia - Foto:
AFP

El director técnico de la Selección Colombia de fútbol, Néstor Lorenzo, inició este jueves una etapa de recambio con la inclusión de quince nombres nuevos tras el adiós de James Rodríguez, con una convocatoria en la que también decidió dar descanso a Luis Díaz y abrió espacio a nuevos talentos.

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"Estamos haciendo una continuación del proceso, hay como una transición y recambio que creemos necesaria", dijo el técnico argentino al presentar una lista de 26 jugadores para los amistosos contra México, Paraguay y Perú.

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Colombia se enfrentará a México el 26 de septiembre en Baltimore, a Paraguay el 2 de octubre en Harrison (Nueva Jersey) y a Perú el 6 de octubre en Miami, en una nueva ventana de preparación.

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Lorenzo explicó que decidió dar descanso a varios futbolistas habituales que forman parte del proceso y que atraviesan diferentes situaciones en sus clubes, para aprovechar estos partidos y observar nuevos talentos.

"Preferimos usar estos partidos y esta transición para ver a nuevos talentos, a gente que hemos tenido de pronto bloqueada muchas veces y que nunca hemos podido llamar", afirmó.

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La convocatoria se conoce dos días después de que James Rodríguez anunciara su retiro de la selección, una decisión que Lorenzo reveló que conocía tras el partido contra Suiza en el pasado Mundial y que respetó los tiempos del jugador para hacerla pública.

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"No intervine en la decisión de ninguna manera. Simplemente lo escuché, respeté sus tiempos", explicó.

El técnico calificó a James como "un estandarte" de su proceso y destacó su aporte a la selección: "Hay que agradecerle todo lo que hizo por la camiseta".

Sobre Luis Díaz, Lorenzo explicó que su ausencia fue acordada con el delantero después de advertirle sobre el desgaste acumulado.

"Le dije: 'Te veo cansado, Lucho, no tenés el 'sprint' que es tuyo, ¿qué te pasa?'", relató el entrenador, quien señaló que el atacante acumula más de 60 partidos.

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Lorenzo insistió en que ningún futbolista está descartado definitivamente y que sus decisiones dependen, entre otros factores, de la actualidad de cada jugador: "Nadie está ni dentro siempre ni fuera nunca", afirmó.

El seleccionador también destacó el trabajo de las categorías sub-17 y sub-20, de las que espera que surjan jugadores para incorporarse progresivamente al equipo absoluto.

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Los ausentes de las convocatorias

Nelson Deossa

Jhojan Romaña

Díber Cambindo

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Jhon Durán

Mundialistas que no fueron convocados

  1. CAMILO VARGAS – Atlas, México.
  2. DAVID OSPINA – Atlético Nacional, Colombia.
  3. YERRY MINA – Cagliari Calcio, Italia.
  4. WILLER DITTA – Cruz Azul, México.
  5. SANTIAGO ARIAS – Independiente, Argentina.
  6. JOHAN MOJICA – R.C.D Mallorca, España.
  7. DEIVER MACHADO – Nantes, Francia.
  8. JEFFERSON LERMA – Crystal Palace, Inglaterra.
  9. JUAN CAMILO PORTILLA – Athletico Paranaense, Brasil.
  10. JORGE CARRASCAL – Flamengo, Brasil.
  11. JUAN FERNANDO QUINTERO, River Plate, Argentina.
  12. JAMES RODRÍGUEZ – Minnesota United FC, Estados Unidos.
  13. JUAN CAMILO HERNÁNDEZ, Real Betis, España.
  14. LUIS DÍAZ – Bayern Munich, Alemania.
  15. JHON CÓRDOBA – FC Krasnodar, Rusia.
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