¿Quién heredará la '10' de James Rodríguez en la Selección Colombia?

El entrenador de la Selección de Colombia, Néstor Lorenzo, anunció este jueves la lista de 26 convocados para los amistosos contra México, Paraguay y Perú, donde se anticipa la reinvención de la Tricolor tras el reciente retiro de su capitán James Rodríguez.

El entrenador argentino incorporará por primera vez en la plantilla a nuevos talentos para los primeros fogueos luego de un Mundial que dejó sabor a poco y en el que apenas alcanzó los octavos de final.

Entre septiembre y octubre Colombia se enfrentará en suelo estadounidense a México, Paraguay y Perú, juegos que servirán como laboratorio para el recambio que asoma tras una generación que empezó a cerrar su ciclo en Norteamérica 2026.

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A los 35 años, James anunció el martes su retiro de la selección de Colombia, con la que disputó tres mundiales y de la que es el segundo máximo goleador con 31 tantos en 131 partidos. Justamente fue consultado sobre quien heredará la '10' y no se quiso comprometer. "Estuve pensando en llamar al 'Pibe' (risas). Seguramente, la camiseta se va a usar y es honorable para la Selección, y quienes lo hagan, lo harán bien. Cuando hablo del proceso, hay que entender el camino de los jugadores y chicos que vienen de Sub-15 y Sub-17. En esta lista hay varios de ese proceso y es lo que queríamos. Hay madera y ya aparecerá el '10' que enamore nuevamente", respondió.



Figuras como los mediocampistas Daniel Arcila, que ha demostrado versatilidad en el Club León de la liga mexicana, y el joven Matías Orozco del Castellón de la Segunda División de España, son los nombres más llamativos en la convocatoria presentada por Lorenzo en una conferencia de prensa en Bogotá.

El defensor Royer Caicedo del Cercle Brugge de Bélgica y el extremo Óscar Perea del América de México, ambos con 20 años, se pondrán más sangre fresca a la lista.

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El atacante Luis Díaz, considerado uno de los mejores extremos del mundo tras una temporada rutilante en el Bayern Múnich, no fue llamado por un acuerdo entre la Federación Colombiana de Fútbol y el club bávaro.

Los amistosos serán también los primeros desde que Lorenzo renovó su contrato como DT de Colombia, que culminaba al término del Mundial.

Colombia se enfrentará primero a México el 26 de septiembre en Baltimore, luego a Paraguay el 2 de octubre en Nueva Jersey, y cuatro días después a Perú en el nuevo estadio del Inter Miami.

La Tricolor tiene un buen antecedente ante México, uno de sus sparring favoritos, y en su último encuentro goleó 4-0 a los aztecas en octubre de 2025.

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La última vez que se enfrentó con Paraguay fue en marzo de 2025 por las Eliminatorias al Mundial, con empate a dos goles en Barranquilla.

Contra Perú, también en el camino a Norteamérica 2026, saldó sin goles su último duelo.