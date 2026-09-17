Néstor Lorenzo: "Llamamos a nuevos talentos a Selección Colombia; hay ilusión y es un gran reto"

"Primero, agradecerles a todos, al país, la dirigencia, la gente del común, que valoró el esfuerzo y la calidad de trabajo que se tuvo durante el proceso. Muestra de confianza por la renovación y seguir sumando y creciendo para competir con los mejores, que es el objetivo nuestro", con estas palabras, Néstor Lorenzo dio inicio a la rueda de prensa en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol donde reveló la convocatoria para los partidos preparatorios frente a México, Paraguay y Perú.

¿Qué significa esta convocatoria por lo que se avecina?

"Cada microciclo que vivimos con la Selección, le ponemos un título. En este momento, a pesar de que es una continuación del proceso, hay un recambio que creemos necesario. En ese sentido, le dimos descanso a muchos jugadores que son parte del ciclo, pero que, en estos momentos viven distintas situaciones en sus clubes, y preferimos aprovechar toda la transición para ver nuevos talentos, como gente que hemos bloqueado muchas veces, pero no habíamos podido llamar. Estamos ilusionados, es un reto grande".

¿Qué lo motivó a seguir en la Selección?

"Disfrutamos mucho del camino que transitamos, con más altos que bajos y eso motiva. Por otro lado, estamos comprometidos con el proceso de juveniles y creemos que estamos viendo un avance importante en lo que se ha hecho en estos cuatro años, con la Sub-17 y Sub-20, que figuran con su forma de jugar y los talentos que aparecen y espero que, poco a poco, se consoliden, dando el paso de jugador juvenil a selección mayor".

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¿Habló con James Rodríguez sobre su 'adiós'?

"Yo no intervine en su decisión, de ninguna manera. Solo lo escuché, respeté sus tiempos, ya que lo sabía desde el partido con Suiza. James le ha dado mucho a la Selección y fue un estandarte de nuestro proceso. Hay que agradecerle por todo lo que hizo. Esperar que esa camiseta siga brillando".



¿A qué jugadores les está dando descanso?

"Todos, nadie nunca está dentro siempre ni fuera nunca, sea joven o viejo. Uno calcula las edades, procesos biológicos y lugares donde juega. En algunos casos, como el de Luis Díaz, con quien hablé y le dije que lo veía cansado, que no tiene el esprint suyo, y decidimos que descanse porque tiene más de 60 partidos encima. Eso nos permite ver talentos jóvenes. Nadie está adentro ni afuera de manera definitiva. La gente que ha vivido el proceso, sabe que entra o sale, pero siempre tiene que competir".

¿Cuál es la finalidad de esta convocatoria?

"Es el momento de ver nuevas caras, más porque son tres partidos, podremos trabajar con ellos por vario días, en fin. Cuando uno los tiene cerca, se puede ver, cómo siente, hablar de cerca, analizar, aprender, en fin. Se sacarán valoraciones".

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¿Habló con Juan Fernando Quintero?

"Es uno con los que más hablo. Su decisión la respeté, ya que lo sabía desde el partido de Suiza, como lo de James y David Ospina. Tenemos una buena relación y comunicación muy constante. Uno no se puede meter en esas decisiones personales. Si algún día, decide otra cosa, volverá a estar en consideración porque es un gran jugador y mejor persona".

¿Cómo ve el futuro de nuestra Selección?

"Con optimismo. Hay talento. Se le debe dar rodaje a distintos jugadores para que la camiseta no pese. 'Juanfer' y James, como en algún momento 'el Pibe' o Macnelly Torres o Edwin Cardona, se hacen cargo del partido y eso los hace distintos, más allá del talento que tienen. De pronto, hay quienes prefieren jugar más liberados de esa presión. Cuando pasa eso, toca poner a dos y lo hemos hecho. Por ejemplo, Jhon Arias, Jorge Carrascal o Yaser Asprilla lo intentan. Vamos a ver y conocer a estos chicos".

¿Qué aciertos y pendientes quedaron de su primer proceso?

"A partir de la Copa América, no tuvimos tanta claridad en la pelota parada, eso es algo pendiente. A veces, por falta de tiempo o por diferentes equipos con distintos jugadores. Otra es cerrar los partidos que merecimos ganar, donde fuimos protagonistas y fallamos. Hay muchas cosas por mejorar. Y las buenas es que el rendimiento se mantuvo, ningún rival nos superó. Entre Copa América y Mundial, nunca perdimos en los 90 minutos, nos hicieron pocos goles, no nos dominaron".

¿Quién llevará el número '10'?

"Estuve pensando en llamar al 'Pibe' (risas). Seguramente, la camiseta se va a usar y es honorable para la Selección, y quienes lo hagan, lo harán bien. Cuando hablo del proceso, hay que entender el camino de los jugadores y chicos que vienen de Sub-15 y Sub-17. En esta lista hay varios de ese proceso y es lo que queríamos. Hay madera y ya aparecerá el '10' que enamore nuevamente".

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¿Cuáles son los micro objetivos?

"El objetivo es crecer, ayudar a los jugadores, darles herramientas para que sean mejores y darle identidad al equipo. Queremos bajar la idea y que la adopten. Con los futbolistas que son mayores es más fácil y ayudan a que los jóvenes se adapten. El compromiso y la entrega absoluta es lo que queremos, que amen estar acá y luchen por ello. Queremos cambiar la mentalidad de quienes no piensan así".

¿Qué novedades hay en su cuerpo técnico?

"Se sumó José María Bazán, quien tiene mucha experiencia y nos ayudará en estrategia de pelota parada y todo. Fue ayudante de Oscar Pareja, con 10 años en Estados Unidos y México. Nos aportará mucho. El otro es Cristian Osorno, que es un profesor que estaba trabajando en Millonarios. Por último, el profesor, Ariel, que también ha estado en muchos equipos de Argentina. Les deseo lo mejor a ellos y, de seguro, van a mejorar el trabajo. Los dos últimos son preparadores físicos y los necesitábamos para trabajar más al detalle. En el caso de 'Josema' es netamente técnico".