Juega en la B, es hermano del 'Rifle' Andrade y delira por Giovanni Hernández

Las emociones del fútbol colombiano también se viven a flor de piel en la Primera B y uno de los equipos que da la lucha en este segundo semestre es Boca Juniors, de Cali. Los del Valle del Cauca son novenos en la tabla de posiciones con 13 puntos y sueña con clasificar a los cuadrangulares finales. En sus filas cuenta con un jugador de una familia ciento por ciento futbolera y que ya lleva seis goles en el Torneo 2024 II. Se trata de José Eduardo Andrade Torres.

José Eduardo tiene 28 años, es hijo Adolfo 'Rifle' Andrade, hermano de Andrés Felipe 'Riflecito' Andrade y sobrino de Ángel María Torres. Además ha pasado por clubes como Atlético FC, Fortaleza, Patriotas y Llaneros. En la fecha 12 fue una de las figuras, tras marcarle un doblete a Real Santander.

En Gol Caracol hablamos con José Eduardo, invitado en 'Historias de la B ', sobre su carrera, la relación con su hermano, su ídolo en el fútbol y sus sueños.

José Eduardo Andrade Torres, jugador de Boca Juniors de Cali. Dimayor TV.

¿Cómo fueron sus inicios en el fútbol?

"El fútbol llega desde muy pequeño por mi mamá y mi tío Ángel María Torres. Tengo una familia futbolera, mi papá, mi hermano mayor. Andrés fue el que más influencia tuvo de los tres, hasta ahora, pues, que yo también estoy en esta carrera. Desde chiquito me inculcaron que esto es la vida, que el fútbol es la vida, y lo hemos dado todos desde chiquitos por ella".

Publicidad

¿Qué historia recuerda de esos primeros años en el fútbol?

"Nosotros teníamos un equipo en el barrio donde crecimos. Y un día me quemé, asando unos chorizos, me cayó el aceite en la mano, y así, y todo, mi mamá recuerdo que me vendó para ir a jugar, porque ella era la DT. Nosotros jugamos un torneo de barrio, Intercomunas, acá en Cali, y la verdad que fue una anécdota muy linda para contar porque jugué con la mano quemada y todo, solo por la afición de jugar".

¿Quién era su ídolo en su infancia?

"Me marcó mucho cuando tuve un poquito de conciencia en lo que era fútbol, fue Neymar".

Publicidad

¿Y un ídolo del fútbol colombiano?

"Giovanni Hernández, qué calidad. Jugaba mucho fútbol. Siempre me motivó. Las características que tuvimos desde pequeños, que es el cambio de ritmo. Gio sí me inspiraba a recrearme en la cancha y a divertirme, era lo que él hacia dentro del campo de juego".

Las diferencias entre Andrés 'Rifle' Andrade y José Eduardo Andrade en el fútbol

"Lo que tiene él que no tengo yo fue esa lucha incansable que tiene. Es un guerrero dentro de la cancha y juega muy bien al fútbol. Siempre se traza metas y trata de cumplirlas. Ahorita estoy aprendiendo eso de luchar en la cancha, de recuperar el balón, de ir al choque, eso es lo que lo hizo grande a él. Yo soy más frío dentro del área, al momento de definir. Él es más pasador, yo soy más 'encaradorcito', esa es la diferencia".

El mejor jugador con el que compartió equipo

"Cristian Barrios. La verdad hicimos una amistad amena y me sorprendía cómo jugaba. Pequeño, pero es guerrero y juega mucho fútbol".

Su mayor sueño en el fútbol

"Llegar a un equipo grande, jugar el fútbol a un nivel alto y poder salir del país. Soy hincha de América de Cali y quisiera estar ahí, pero la verdad que en cualquier equipo grande que pueda estar, sería muy bueno".