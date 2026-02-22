Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-I, tras América 3-0 Jaguares

Cómo quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-I, tras América 3-0 Jaguares

Este domingo se jugaron tres partidos más de la fecha 8 de la Liga BetPlay 2026-I del fútbol colombiano y hubo cambio de lugares en la tabla. Atentos.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 22 de feb, 2026
Comparta en:
Yeison Guzmán América de Cali
Yeison Guzmán celebra gol con América de Cali - Foto:
América Oficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad