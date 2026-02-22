Cómo quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-I, tras América 3-0 Jaguares

Independiente Santa Fe derrotó este domingo 2-1 a Junior de Barranquilla en el estadio El Campín de Bogotá, en el duelo más atractivo de la octava jornada de la liga colombiana, y llegó a 10 puntos con los que asciende parcialmente al décimo puesto de la tabla, a tres unidades del grupo de los ocho, tras un partido intenso y bien administrado en el segundo tiempo. En los otros partidos de la jornada, América goleó 3-0 a Jaguares y Águilas Doradas derrotó 0-1 a Boyacá Chicó.

El equipo cardenal abrió el marcador a los 22 minutos en una jugada colectiva que desordenó la defensa visitante, cuando Víctor Andrés Moreno recibió un pase filtrado dentro del área y definió con pierna derecha junto al palo bajo para el 1-0, pero Junior reaccionó pronto y empató al 29 luego de que el árbitro sancionara un penal por falta en el área, cobro que Luis Muriel ejecutó con tranquilidad y precisión para el 1-1.

En el complemento, Santa Fe volvió a inclinar el trámite a su favor y encontró el 2-1 definitivo tras un tiro de esquina en el que el balón quedó suelto en el área y Iván Scarpeta, atento a la segunda jugada, remató con potencia cerca del punto penal para devolverle la ventaja al conjunto bogotano, que en los minutos finales resistió los intentos del cuadro rojiblanco y aseguró tres puntos clave en casa.

La jornada sabatina había dejado movimientos importantes en la parte alta de la tabla, empezando por la goleada 3-0 de Atlético Nacional sobre Alianza Valledupar en el estadio Atanasio Girardot, con un tanto de Cristian ‘Chicho’ Arango y un doblete de Alfredo Morelos que ratificaron el buen momento del conjunto verdolaga, que suma nueve puntos en cuatro partidos y tiene encuentros pendientes.



También el sábado Once Caldas venció 4-2 a Fortaleza y se mantuvo en la zona alta, Bucaramanga y Deportivo Cali empataron 0-0 en un compromiso marcado por las expulsiones, y en el cierre de la jornada Internacional de Bogotá superó 3-2 a Millonarios en un partido vibrante que dejó al primero consolidado en el liderato con 17 unidades mientras el equipo embajador se quedó con ocho tras no sostener el resultado.

El viernes, Llaneros e Independiente Medellín igualaron 2-2 con goles en los minutos finales y Deportivo Pereira empató 2-2 con Pasto, resultado que le permitió al conjunto nariñense mantenerse en la parte alta de la clasificación.

La fecha se terminará este lunes con Cúcuta vs Tolima, a las 4:00 p.m., en el estadio General Santander.



Tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-I, tras América 3-0 Jaguares: