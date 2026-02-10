Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Jugador de paso por Selección Colombia clama por ayuda para damnificados del invierno en Córdoba

Jugador de paso por Selección Colombia clama por ayuda para damnificados del invierno en Córdoba

Por medio de un video en sus redes sociales, este futbolista pidió ayuda por el pueblo cordobés que pasa duros momentos a causa de las lluvias. Hizo un llamado a sus colegas.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de feb, 2026
Comparta en:
Darwin Andrade pidió ayuda por las afectados del invierno en Montería.
Darwin Andrade pidió ayuda por las afectados del invierno en Montería
Fotos: captura de video de pantalla y Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad