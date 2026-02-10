Jugador de paso por Selección Colombia clama por ayuda para damnificados del invierno en Córdoba

El invierno está causando estragos en el departamento de Córdoba, miles de familias han perdido sus enseres a causa de las inclemencias de la naturaleza que no cesan. Montería y toda su área metropolitana está bajo las aguas, el panorama no es nada alentador y desde varios sectores han pedido ayuda para el pueblo cordobés. El más reciente en hacerlo fue Darwin Andrade, futbolista de Jaguares.

El lateral con proceso en la Selección Colombia y en el fútbol internacional con Standard de Lieja en Bélgica, Újpest FC de Hungría, usó sus redes sociales para mostrarle al mundo cómo está en la actualidad la 'capital ganadera de Colombia'. El deportista tomó la vocería y pidió ayuda para los monterianos; clamó a sus colegas del fútbol cooperación en estos duros momentos.

Montería está sufriendo por el invierno. Colprensa

"Mi gente, cómo están, no quería hacer este video, pero es simplemente para mostrarle a todas las personas, a mis colegas y amigos del fútbol, a todas las personas que me conocen, quería mostrarles un poco cómo es el panorama aquí en la ciudad de Montería. Estamos aquí a la entrada de Altos de Canaan, como vemos alrededor todas estas personas han tenido que evacuar. Estamos aquí en un nivel donde se puede caminar, ya más atrás el agua llega al techo y es un poco más difícil la movilidad; han pasado muchas canoas y balsas que utilizan las personas para movilizarse", dijo en primera instancia Andrade en el videoclip publicado en su perfil de Instagram.

Y agregó: "El mensaje es mostrarle a mis colegas que están en otras ciudades y otras la magnitud de lo que han sido las lluvias en Montería cualquier ayuda que quieran hacer, hay muchas fundaciones acá en Montería, en la Gobernación y la Alcaldía; para las personas que lo han perdido todo, con el favor de Dios todo va a pasar pronto".