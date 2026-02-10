Lamine Yamal; "de niño no podíamos comprar una Play o un Nintendo, entonces jugaba cartas"

Lamine Yamal no solo es figura dentro, sino también fuera de la cancha. El extremo, uno de los mejores jugadores del Barcelona en lo que va de la temporada, rompió el silencio y habló de su vida más allá del fútbol, revelando secretos muy bien guardados de su intimidad.

En conversación con el medio 'ESPN', el español inició hablando de lo que hace cuando no está desplegando su magia en los terrenos de juego. "Hago lo que hace cualquier chaval de 18 años: estar con sus amigos, cuidar de su hermano, jugar a la Play, salir a dar una vuelta.... Cosas así". "Intento estar con mis amigos y vivir mi vida. Trato de no centrarme sólo en el fútbol, de no estar todo el rato concentrado en el partido, ni ver vídeos del lateral contra el que me enfrento, nada de eso. Intento disfrutar de todo el día y en el momento en el que estoy en el campo dar el máximo de mí, pero al salir del campo, pues igual, desconectar al máximo del fútbol", comentó el jugador de 18 años.

Posteriormente, se aventuró a decir lo que haría hoy en caso de no ser famoso, "primero, iría a desayunar por ahí a una terraza. Por la tarde echaría un partido de fútbol en algún parque, por ejemplo, en el poli de Rocafonda. Y luego iría a dar unas vueltas en bici o con los patinetes, con mis amigos. Cosas normales", afirmó entre risas. Por otro lado, se refirió a uno de sus aficiones más fuertes, el Pokemón. "En el colegio jugábamos a las cartas de Pokémon y a todo eso. Algunos a la Nintendo, pero sobre todo las cartas. Cuando era pequeño no teníamos posibilidad de comprar la Play o la Nintendo. Entonces jugábamos con mis amigos en el patio con esas cartas, que valían un euro". Además, mencionó a Zygarde como su favorito e incluso dijo el pokemón al que se parecen algunos de su compañeros. "Pikachu, Dani Olmo, por ser rubio. ¿Charizard? Tek Szczesny. Me recuerda a él por el aura".

Finalmente, Yamal habló de algo para lo que no es bueno: la cocina. "La verdad es que lo dejé porque no era lo mío. Era muy malo, muy malo. Te hago unos nuggets con patatas, como máximo", complementó con respecto a sus gustos.



Sus declaraciones dejan ver que detrás del jugador hay un ser humano que pasa por muchas etapas y que el fútbol, pese a que es su principal pasión, muchas veces los priva de vivir una vida normal.