Alerta y anuncio para hinchas de la Selección Colombia que van al Mundial 2026; a cuidarse

La Selección Colombia regresa a un Mundial. Después de haber brillado por su ausencia en Qatar 2022, clasificó a Estados Unidos, México y Canadá 2026. Dicho cupo lo consiguió, gracias a que finalizó tercera en las Eliminatorias Sudamericanas, con 28 puntos y +10 en la diferencia de gol, solo detrás de Argentina, que quedó 38 unidades, y Ecuador, segunda con 29 puntos.

Ahora, se enfoca en la cita orbital, que es el principal objetivo del año. Allí, tras el sorteo, la 'tricolor' quedó en el grupo K, junto a Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje entre Nueva Caledonia, Jamaica y República del Congo. Justamente, el debut está programado para el 17 de junio, a las 9:00 p.m. (hora de Colombia), contra los uzbekos, en el estadio Azteca.

Todo está listo para que empiece la fiesta. Sin embargo, desde los países sede se presentó una alerta y no precisamente deportiva, sino sanitaria. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió alertas urgentes, destacando el drástico aumento de casos de sarampión en lo que va de 2026 en las Américas, específicamente en Estados Unidos, México y Canadá.

Canadá, Estados Unidos y México presentan brotes de sarampión asociados a caídas en las coberturas de vacunación@Bogota protege a sus ciudadanos. pic.twitter.com/KpHFXtg29o — Gerson Bermont (@Gerson_bermont) February 9, 2026

"El sarampión es un factor de riesgo para la salud en la región, pero también su imagen como destino seguro para un mega evento que atraerá a cientos de miles de visitantes del mundo. Esta enfermedad es altamente contagiosa y, aunque se creía controlada, resurgió con fuerza este año", informó 'El Economista', medio mexicano que no ocultó su preocupación por ello.



Es así como Gerson Bermont, quien es el Secretario Distrital de Salud de Bogotá, emitió un mensaje en sus redes sociales, advirtiendo a los hinchas de la Selección Colombia que tienen planeado viajar al Mundial 2026. Y es que varias personas ya adquirieron sus visas, tiquetes y boletas para los partidos. Razón por la que podría ser un riesgo para su salud y el país.

Hinchas de la Selección Colombia recibieron a los jugadores, tras el Mundial de Rusia 2018 Getty Images

"Desde ya lo advertimos: si va a viajar al Mundial de fútbol 2026, revise su esquema y vacúnese de inmediato contra sarampión y rubéola. Se confirmó que los tres países que serán sede, Canadá, Estados Unidos y México, presentan brotes de sarampión asociados a caídas en las coberturas de vacunación. Bogotá protege a sus ciudadanos", escribió en su cuenta de 'X'.