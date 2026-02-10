Jhon Durán no se fue en silencio del Fenerbahçe; "sigo mi camino con determinación"

Jhon Durán se convirtió en flamante refuerzo del Zenit de Rusia para lo que queda de la temporada 2025/2026. Al delantero colombiano lo presentaron como todo un artista de cine y ahora deberá mostrar en la cacha de qué está hecho; pero antes de que se venga su debut, envió un mensaje al Fenerbahçe.

El antioqueño rompió el silencio tras su marcha de los 'canarios amarillos'. En las palabras escritas por el exAston Villa dejó claro que era hora de abrir un nuevo capítulo en la historia de su carrera deportiva y agradeció al club con sede en la ciudad de Estambul por haber lucido dichos colores.

Jhon Durán ganó el título de Supercopa de Turquía con Fenerbahce Getty Images

"Les agradezco sinceramente por darme la oportunidad de vestir esta camiseta. Aunque mi tiempo en el club no fue como esperaba, me voy con respeto por el Fenerbahçe y la historia de este gran club", inició diciendo el atacante, de 22 años.



Durán también le dedicó algunas frases a los hinchas del Fenerbahçe, quienes no pararon de alentar al equipo en las tribunas. El ambiente era único en cada contienda ya fuese de la Superliga o de un torneo internacional.

"También quiero agradecer a la afición del Fenerbahçe. Su pasión y dedicación al club son verdaderamente únicas. Jugar delante de ustedes fue una experiencia inolvidable en mi carrera", agregó.

Y por último, Jhon Jáder le envió la mejor fortuna al club en los retos venideros. "Le deseo al Fenerbahçe mucho éxito en el futuro. En cuanto a mí, ahora es el momento de continuar mi camino con motivación y determinación para el siguiente capítulo de mi carrera".

¿Qué títulos ganó Jhon Durán con Fenerbahçe?

El antioqueño se consagró campeón de la Supercopa de Turquía con los 'canarios amarillos', título que obtuvieron el pasado 10 de enero de 2026 tras vencer al Galatasaray por un marcador de 2-0 en la final disputada en el Estadio Olímpico Atatürk. Dicho trofeo representó el primer título de su carrera profesional.