Luis Javier Suárez y su determinación hasta el final de los partidos con Sporting; dato demoledor

Luis Javier Suárez se está acostumbrando a convertir goles milagrosos e importantes para Sporting Lisboa. El delantero marcó el tanto agónico, el del empate final 1-1 en el clásico del fútbol portugués frente al Porto, en el estadio Do Dragao, el lunes anterior.

El samario ha mostrado en el campo de juego su determinación hasta el final; no rendirse hasta el árbitro dé por terminada la contienda, y ese espíritu luchador y goleador, le ha permitido obtener una distinción de las que todos hablan en el 'mundo futbolero'. Un dato demoledor que deja 'bien parado' al artillero de la Selección Colombia.

Luis Javier Suárez, colombiano del Sporting de Lisboa. Getty Images.

Y es que Suárez Charris no sólo 'infló' las redes en el tiempo añadido del complemento frente a los 'dragones' esta campaña, ya lo ha hecho en otros encuentros de liga local y también en la Champions League. Sus anotaciones han servido para darle enteros valiosos a los 'leones' y seguir al 'pie del cañón' en cada torneo que están disputando.



El 'cafetero' anotó al 90+10 frente al Porto, en lo que fue el 1-1, y que sirvió para que Sporting mantuviese opciones en pro de hacerse con un nuevo título en el certamen lusitano. Igualmente, marcó al 90+6 para darle la victoria a su club sobre el Nacional y el Arouca, y al 90', para otorgarle un valioso triunfo por 2-1 sobre el PSG en la fase de liguilla del máximo torneo de clubes de Europa. Sus últimas anotaciones han llegado en el tiempo de descuento.



Más datos del excelente presente del samario

En lo que va del 2026, Luis Javier ha jugado nueve partidos y ha convertido seis goles; a ellos anexarle dos dobletes. En cuanto a sus números en la Liga de Portugal, el delantero de 28 años, ha convertido 19 goles en 21 compromisos disputados; en total ha marcado esta campaña con los 'verdiblancos' unos 26 tantos.

🔥🇨🇴⚽El presente de Luis Javier Suárez es sencillamente ESPECTACULAR.



🔥⚽2026

🥅9 partidos

⚽6 goles

✅2 dobletes



🇵🇹Números en Portugal:

⚽19 goles en la Liga de Portugal

🥅21 juegos disputados



⚽🇵🇹26 goles está temporada

⚽🥅Promedio de gol: 0.75% pic.twitter.com/J7r1lu5c9G — Alexander Cortes (@Alexander10per) February 10, 2026

Publicidad

¿Qué dijo Luis Javier Suárez tras el partido frente al Porto?

"Era importante recuperar este punto, pero no estamos satisfechos. Queríamos venir aquí y ganar, sumar más puntos de los que conseguimos. Sabíamos que iba a ser un partido difícil, que no iba a ser nada fácil, y esperamos que ahora, en lo que queda de temporada, podamos hacer las cosas bien y lograr nuestro objetivo final", afirmó el exAlmería en declaraciones que replican en el diario 'A Bola'.

Y agregó: "Fue especial marcar, sí, pero lo importante era que el equipo sumara puntos. No estamos satisfechos por no haber sumado los tres puntos".