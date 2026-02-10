Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez y su determinación hasta el final de los partidos con Sporting; dato demoledor

Luis Javier Suárez y su determinación hasta el final de los partidos con Sporting; dato demoledor

El delantero samario le ha dado puntos valiosos a Sporting Lisboa en los últimos partidos, y sobre eso no paran de hablar. ¡Los 'leones' marchan a punta de los goles de Luis Javier Suárez!

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 10 de feb, 2026
Comparta en:
Luis Javier Suárez, delantero del Sporting Lisboa.
Luis Javier Suárez, delantero del Sporting Lisboa.
X de @SportingCP

Publicidad

Publicidad

Publicidad