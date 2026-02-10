Luis Díaz, por encima de Lamine Yamal; posicionado entre los mejores de Europa

Luis Díaz no para de recibir elogios en Europa. El extremo es noticia esta vez por aparecer en un importante listado por encima de grandes estrellas de esta temporada. El colombiano, quien viene de anotar un triplete frente al Hoffenheim en la Bundesliga, se ha posicionado como uno de los mejores jugadores del mundo desde su llegada al Bayern, no solo por sus jugadas, sino porque los números también lo avalan.

Este martes salió el ranking de los extremos más en forma de la presente campaña y ahí no faltó el nombre de 'Lucho'. El nacido en Barrancas (La Guajira) se ubica entre los cuatro mejores atacantes por banda, e incluso se podría decir que es el segundo más destacado, gracias a sus 18 goles y 11 asistencias en todas las competencias, teniendo un aporte en 29 anotaciones. En cambio, la joven estrella del Barcelona, Lamine Yamal, tiene un registro de 15 goles y 12 asistencias, para un total de 27 contribuciones, por lo que Díaz supera lo hecho por su contrincante en España.

Por otro lado, su compañero en el 'gigante de Baviera', Michael Olise, acumula 13 goles y 20 asistencias, es decir 33 aportes, que lo ponen en la cima del listado y dejan ver que el ataque del actual campeón de la Bundesliga es el más temible de toda Europa. Finalmente, la clasificación la cierra el francés Rayan Cherki, con sus nueve goles y 10 asistencias, para un total de 19 contribuciones en el Manchester City.

📊 Les ailiers les plus en forme cette saison :



🇪🇸 Lamine Yamal : 15 buts, 12 passes décisives



🇨🇴 Luis Diaz : 18 buts, 11 passes décisives



🇫🇷 Michael Olise : 13 buts, 20 passes décisives



🇫🇷 Rayan Cherki : 9 buts, 10 passes décisives



🔥😮‍💨 pic.twitter.com/6qPbeVRGAc — rdc news foot ✊🏾 (@Rdc_News5) February 10, 2026

Estos datos exhiben el poder de Luis Díaz en lo que va de la temporada, venciendo a uno de los llamados a pelear por el Balón de Oro y demostrando que está para ganar cosas importantes con su club. El guajiro, quien salió del Liverpool en busca de nuevos retos en su carrera profesional, ha demostrado con creces que el cuadro 'red' se equivocó en dejarlo partir, porque mientras ellos sufren en la Premier League, el delantero de la Selección Colombia goza en cada presentación con el equipo dirigido por Vincent Kompany.



Ahora, el próximo reto del 'cafetero' será este miércoles cuando el Bayern Múnich enfrente en condición de local en el Allianz Arena al RB Leipzig por los cuartos de final de la copa de Alemania, en un partido en el que no hay margen de error ya que una derrota lo eliminaría del torneo y de la posibilidad de conquistar todos los títulos posibles en suelo 'teutón'.