Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz, por encima de Lamine Yamal; posicionado entre los mejores de Europa

Luis Díaz, por encima de Lamine Yamal; posicionado entre los mejores de Europa

El extremo del Bayern Múnich no para de romperla en el fútbol europeo y ahora apareció en un prestigioso ranking por encima del joven prodigio del Barcelona. ¡Entérese de los detalles!

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 10 de feb, 2026
Comparta en:
Luis Díaz brilla con la camiseta del Bayern Múnich
Luis Díaz brilla con la camiseta del Bayern Múnich
Foto: X/@FCBayernES

Publicidad

Publicidad

Publicidad