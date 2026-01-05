Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Jugador de Santa Fe fue señalado por lanzar globo con pólvora que habría causado daños

Jugador de Santa Fe fue señalado por lanzar globo con pólvora que habría causado daños

A través de las redes sociales se viralizó una historia de un futbolista de Independiente Santa Fe, la cual se relacionó con un globo que cayó sobre una residencia en el Valle de Aburrá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de ene, 2026
Comparta en:
Independiente Santa Fe: calendario de partidos en Liga Betplay 2026-I.jpg
Santa Fe empezará y cerrará de local.
Foto: @SantaFe.

Publicidad

Publicidad

Publicidad