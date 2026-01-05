Jugador de Santa Fe fue señalado por lanzar globo con pólvora que habría causado daños

Por estos días en Colombia se celebraron las fiestas de navidad y fin de año, época en la que incrementan hechos relacionados con la pólvora. Una de las zonas más afectadas por incendios producido por artefactos con ese material es Medellín y su zona metropolitana. Desde el 31 de diciembre, los bomberos de la zona tuvieron que recurrir a varios incidentes para acabar con el fuego y reducir el impacto a una tragedia. La noticia de las últimas horas tiene que ver con los señalamientos contra un jugador de Santa Fe, quien habría estado involucrado en el lanzamiento de un globo con pirotécnia.

Se trata de Alexis Zapata, volante del conjunto cardenal, quien compartió una historia en redes sociales, en el cual se observa la preparación para lanzar un globo lleno de pólvora. Si bien el futbolista no se ve en las imágenes, el mismo estaría grabando con su celular.

#OPINE. El jugador de fútbol profesional, Alexis Zapata, sería uno de los irresponsables que estuvo presente en el momento en el que lanzaron al aire un globo de mecha cargado de artefactos explosivos que al parecer causó incendios en días pasados cerca a Medellín



¿Ud qué opina? pic.twitter.com/zixXqGBPoz — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) January 4, 2026

Las acusaciones se basan en otro video en el que se observa un globo con los mismos colores que cayó sobre un barrio de Itagui y que provocó un incendio en una casa. La información fue compartida por el portal 'El Itaguiseno'.

Gran susto por incendio provocado por un globo con pólvora que cayó sobre el techo plástico del salón social de la unidad La Hortensia 2, ubicada detrás del Centro de la Moda, en Itagüí.



Varios jóvenes intentaron controlar el fuego con extintores, mientras llegaban los bomberos pic.twitter.com/OviZHI6Wro — El Itagüiseño (@elitaguiseno) January 4, 2026

Zapata reapareció este lunes en el inicio de la pretemporada de Independiente Santa Fe. Cabe recordar, que, hasta el momento no hay un reporte oficial que indique las responsabilidad del jugador en los hechos relacionados con el globo que generó la conflagración.

