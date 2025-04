Jugador de Santa Fe se agarró en redes con hincha, tras críticas: "Boludito fracasado"

El entorno en Independiente Santa Fe cada vez está más caldeado por los recientes malos resultados, del cual destaca la derrota por 1-2 frente a Independiente Medellín , el pasado lunes; esto, por el duelo correspondiente a la jornada número catorce.

Y justamente, tras esta nueva caída, la afición santafereña no se hizo esperar, enviando fuertes críticas en redes sociales a los futbolistas del plantel. Sin embargo, hubo uno, al que le tiraron fuertemente, por medio de una historia de Instagram; se trata de Emanuel Olivera.

“Oe, 'Turro’, ¿usted tiene piernas, o es que está jugando gratis viejo? Juega fútbol todos los días de su vida, le pagan, antes y después del partido duerme en un hijue*** hotel. Juega con guayos profesionales patrocinados por una marca, a mí me dijeron que para ser profesional hay que ser muy bueno y lo veo a usted jugar y parece que yo también puedo ser futbolista si me pongo a entrenar”, fue la publicación que desató la furia del defensor argentino.

Todo empezó por esta historia, no se cortó nada de la conversación y si fue infantil etiquetarlo puteandolo, pero aún más infantil es que un jugador profesional que está expuesto a ese tipo de cosas, se caliente por lo que diga un X en redes soxiales pic.twitter.com/OwI8AKPIiY — Rojo_Cardenal (@ElRojo_Cardenal) April 15, 2025

Y es que, la cuenta ‘Rojo Cardenal’ fue quien, además de publicar todos los chats y demás, explicó sobre el porqué se desató toda la discusión con el futbolista ‘albirrojo’: “Todo empezó por esta historia, no se cortó nada de la conversación y sí fue infantil etiquetarlo puteánd***, pero aún más infantil es que un jugador profesional que está expuesto a ese tipo de cosas, se caliente por lo que diga un X en redes sociales”.

¿Qué respondió Emmanuel Olivera?

El defensor de Independiente Santa Fe, quien para nada le gustó la historia en la que lo etiquetaron, le respondió a la cuenta santafereña por interno, en Instagram, mostrándose ‘caliente’ por la manera en la que lo trataron.

“Mediocre, fracasado, frustrado. Yo conozco los cagoncitos como t. Fantasma, hacelo, ponete en mis guayos a ver si es tan fácil como mirarlo de afuera y opinar en una red social maricón, cerra el orto culicagado marica”, citó Olivera por mensaje.

Ante esto, la cuenta ‘cardenal’ respondió fuerte, diciéndole de todo al ‘Turro’: “Eso le digo, no aparece, ojalá fuera así de bravo en la cancha. No me conoce ni me ha visto, pero yo a usted sí los he visto y ‘trabajar’. Me trauma ver profesionales que no sepan parar un balón”.

Para ponerle fin a la discusión, parecer ser que el defensor empezó a eliminar los mensajes, a lo que el encargado de la cuenta le reclamó a Emmanuel: “¿Por qué los borra cagón’”.