Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Corre riesgo Huracán vs. Once Caldas por Copa Sudamericana; hay videos de última hora

Corre riesgo Huracán vs. Once Caldas por Copa Sudamericana; hay videos de última hora

Huracán vs. Once Caldas se tiene previsto para las 5 de la tarde de este martes y desde Buenos Aires se publicaron imágenes que preocupan. Habló directivo del cuadro blanco.

Imagen del estadio Tomás Adolfo Ducó, previo al partido entre Huracán y Once Caldas, por Copa Sudamericana 2025
Imagen del estadio Tomás Adolfo Ducó, previo al partido entre Huracán y Once Caldas, por Copa Sudamericana 2025
Captura de pantalla de video
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 19, 2025 03:56 p. m.