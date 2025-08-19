Corre riesgo Huracán vs. Once Caldas por Copa Sudamericana; hay videos de última hora

A horas de que se mueva el balón en el estadio Tomás Duco, de Buenos Aires, en Argentina, se conocieron noticias de lo que puede pasar con el duelo entre Huracán y Once Caldas, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Y es que por inclemencias climáticas de las últimas horas han dejado imágenes de operarios trabajando en el terreno de juego, tratando de remover los charcos que ya se armaron y que tienen a los hinchas del blanco blanco a la expectativa.

Al respecto, el que habló hace pocos minutos con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', fue el gerente Felipe Trujillo, quien comentó que "los jugadores ya están en el escenario, llegaron al camerino, están listos para realizar el calentamiento. Sin embargo, sigue lloviendo, hay una sensación térmica muy baja. Ha caído mucha agua desde hace 12 horas aproximadamente, hay que esperar cuál es la determinación de los árbitros".

Trabajo contrarreloj en el Duco a esta hora llueve poco pic.twitter.com/MeSD8Fsk9Q — Gonzalo del burgo (@Gonzalodelburgo) August 19, 2025

Trujillo siguió y complementó al decir que "nosotros tenemos viaje de regreso el día jueves en la madrugada, así que en caso de que tomen alguna determinación acá tendríamos la posibilidad de jugar en horas de la mañana del miércoles.

Así las cosas, se deberá esperar qué pasa y qué determinaciones toman en los próximos minutos desde territorio argentino.

Publicidad

Hay que indicar que el partido de ida, quedó con un 1-0 de Once Caldas sobre Huracán, por lo que al equipo que dirige Hernán Darío 'el Arriero' Herrera le valdría un empate o un triunfo para continuar en carrera en el torneo de la Conmebol, el segundo en importancia entre los equipos sudamericanos.

Huracán vs. Once Caldas, por Copa Sudamericana AFP