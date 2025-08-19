Millonarios vs Unión Magdalena: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido de Liga BetPlay

Duelo de coleros en El Campín. Millonarios buscará este miércoles sumar sus primeros tres puntos en el campeonato colombiano frente a Unión Magdalena, en partido pendiente de la primera fecha. El 'embajador' viene de una dura derrota en condición de visitante contra el Deportes Tolima por 3-1, y presenta una crisis que amenaza con la salida del entrenador David González de las toldas azules. Por su parte, el 'ciclón bananero' marcha en la decimoséptima posición con tan solo 5 unidades, y llega a este encuentro tras haber perdido 3-1 frente al Deportivo Cali.

En el conjunto 'albiazul' hay rumores de que un empate o una derrota ante el Unión podría desencadenar en la salida de su técnico. Además, se ha hablado de constantes actos de indisciplina, el más reciente, el de Neyser Villarreal, quien salió en un 'live' con la camiseta del América de Cali, lo cual molestó mucho a la hinchada e hizo que fuera sancionado por el club. El equipo, por ahora, acumula un empate y cuatro derrotas, que lo tienen en la ultima posición, y desde ya complican su clasificación a los cuadrangulares del segundo torneo del año. Para este juego Millonarios no podrá contar con el extremo Alex Castro, que fue expulsado en el partido frente al 'vinotinto'.

Millonarios celebrando su gol contra Tolima X/ @MillosFCoficial

Por otro lado, el Unión Magdalena, atraviesa por un momento difícil, pues ha cambiado dos veces de técnico en este torneo. Comenzó con Alexis García, luego con Gerardo Bedoya y actualmente está al mando del entrenador interino Carlos Silva, mientras se nombra un cuerpo técnico en propiedad. El equipo 'samario' únicamente ha ganado un partido en lo que va de liga y tiene cuatro goles a favor y 10 en contra. Estadísticas que muestran un rendimiento irregular del equipo en la Liga Betplay II-2025, y que deben ser mejoradas para conseguir su salvación del descenso.

