Los 'play-offs' de la Champions League continúan este miércoles 20 de agosto y uno de los partidos que muestra el calendario es el que protagonizarán Fenerbahçe vs. Benfica. En el elenco turco milita el delantero Jhon Durán, y en el cuadro portugués Richard Ríos; ambos colombianos, y se esperan que sean de la partida en el Şükrü Saracoğlu Stadyumu.

Por el lado de los 'canarios amarillos' vienen de dejar en el camino al Feyenoord, mientras que las 'águilas' hicieron lo propio frente al Niza francés. Será una serie decisiva para los clubes de cara a llegar a la fase de grupos del máximo torneo de clubes de Europa.

Fenerbahçe vs. Benfica: hora y dónde ver EN VIVO el juego de Champions con Jhon Durán y Richard Ríos

En ese orden de ideas, este gran partido de ida por los 'play-offs' de la Liga de Campeones de Europa se llevará a cabo este miércoles 20 de agosto y tiene como horario de inicio las 2:00 de la tarde, en horario de Colombia.

Los fanáticos del fútbol en Colombia lo podrán seguir EN VIVO por la señal principal de Espn y vía ONLINE por la plataforma de 'streaming' de Disney+ Premium. Igualmente, en este portal: www.golcaracol.com encontrará las mejores jugadas, virales, goles y demás con respecto a Jhon Durán y Richard Ríos. A su vez, un minuto a minuto detallado, la crónica del partido y las reacciones de los protagonistas para que se programe.

Benfica, que tiene a Richard Ríos en sus filas, visita al Fenerbahçe en duelo de los 'play-offs' de la Champions. AFP

Voces de los protagonistas

"El Benfica es mucho mejor que el Feyenoord. Cuando eliminamos al Feyenoord, dije que el Benfica no estaba contento jugando contra el Fenerbahçe, pero quizá me equivoqué. Quizás el Benfica piensa que somos el Benfica, y nos da igual jugar contra Fenerbahçe o Feyenoord. Como entrenador del Fenerbahçe, prefiero jugar contra el Niza que contra el Benfica, porque es más fuerte que el Niza", esas fueron las palabras que pronunció José Mourinho, técnico del Fenerbahçe, en la rueda de prensa previa.