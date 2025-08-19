Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Fenerbahçe vs. Benfica: hora y dónde ver EN VIVO el juego de Champions con Jhon Durán y Richard Ríos

Jhon Durán y Richard Ríos rivalizarán este miércoles en la fase previa de la Champions League en Fenerbahçe vs. Benfica. ¡Prográmese y no se pierda este partidazo!

X de @Fenerbahce y @SLBenfica
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 19, 2025 04:03 p. m.