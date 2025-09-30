"Jugamos contra 12": el reclamo del Real Cartagena tras caída 2-1 con Jaguares en Torneo BetPlay

Real Cartagena sufrió una dura derrota en el Torneo BetPlay II-2025, al caer 2-1 en su visita a Jaguares en Montería por la jornada 12. El compromiso en el Jaraguay, disputado en la noche del lunes anterior, estuvo empañado por un supuesto error arbitral por parte de Alejandro Moncada; lo que ocasionó la furia del plantel 'auriverde'.

Y es que al minuto 90+4, el colegiado principal decretó una pena máxima a favor de los 'felinos del Sinú' cuando el marcador estaba parcialmente 1-1. Fue una acción en la que se presentó un rebote en el área y jugadores de ambos lados intentaron quedarse con el balón. Allí fue donde Moncada sancionó infracción y cobro desde el punto blanco para la escuadra local, desatando los reclamos airados de los del 'Corralito de Piedra'.

Dicho penalti le otorgó los tres puntos a Jaguares y tras la terminación del encuentro del campeonato de ascenso, en las redes sociales del Real Cartagena hicieron un fuerte reclamo, al punto de decir que "jugamos contra 12", decretaron como 'MVP' a Moncada y colgaron el video del penalti sancionado para los 'celestes' de Montería.

Voces de protesta

Néstor Craviotto, director técnico del Real Cartagena, y Juan David Rodríguez, volante del cuadro 'heroico', se refirieron a esta polémica jugada en la rueda de prensa posterior, dejando clara una voz de protesta: para este tipo de encuentros en el Torneo BetPlay debe haber VAR.

"Mirándolo no fue penal, después lo cobraron y fue gol, así que a reclamar a nadie. Después de eso había dado cuatro minutos y no dio nada de tiempo, y listo, ya está. Y después ellos siendo locales fueron a buscar el resultado y encontraron en un córner un rebote, que insisto, un penal que no fue", dijo Craviotto.

Acción de juego del partido entre Jaguares y Real Cartagena X/ @RealCartagena

Mientras que Rodríguez sí se extendió en su discurso y pidió que el VAR este presente para este tipo de encuentros; debe meterle presupuesto.

"Competimos bien, pero sí debemos ponernos serios y exigir un poquito más. Yo creo que si hay presupuesto para muchas cosas, creo que un presupuesto de VAR para este tipo de partidos no se van a empobrecer, realmente son partidos donde nos jugamos mucho, todos estamos competiendo a un nivel porque el torneo de la B no es fácil y los equipos de la A lo sufrieron ahora en la Copa y no hablo sólo del Real Cartagena, este torneo merece un poco más de atención; todos merecemos ser tratados de la misma manera y hoy (lunes) por un error arbitral al minuto 45+8 se nos escapan tres puntos, después nosotros tendremos que corregir". sostuvo el centrocampista.