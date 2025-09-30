Vinícius Jr, nueva polémica; apareció video en el que llama "llorón de mier#*" a jugador de Atlético

El primer clásico de Madrid de la temporada 2025/26, que terminó con una victoria histórica del Atlético de Madrid sobre el Real Madrid por 5 a 2 en el estadio Wanda Metropolitano el sábado pasado, no solo fue notable y emocionante de principio a fin por el marcador, sino también por los intensos enfrentamientos verbales en el campo, con figuras relevante como protagonistas.

Una vez más y fiel a su costumbre, Vinícius Jr fue protagonista de momentos de fricción con sus rivales, ya que además de las duras disputas por el balón, también se fue al plano verbal.

Las imágenes, divulgadas por canal español 'Movistar+', revelaron una acalorada discusión entre el atacante brasileño del Real Madrid y el capitán colchonero, Koke. Durante el enfrentamiento, el jugador sudamericano dirigió un fuerte insulto a Koke, llamándolo "chorão de m**"** (aproximadamente, "llorón de mierda").

Además del insulto, Vini Jr. lanzó una acusación específica contra el jugador del Atlético de Madrid, señalando que filtraba a la prensa sus conversaciones en el campo. El jugador del Real Madrid exclamó: "Usted siempre, siempre habla con la prensa. Todo lo que yo digo a usted, usted lo dice a la prensa".

A su vez, Koke no se quedó en silencio y respondió con fortaleza ante tal provocación. En un momento de la discusión, el capitán del Atlético apuntó hacia Mbappé y comentó: "O melhor. Ele está comendo sua torrada" (El mejor. Él está comiéndose tu tostada), dando a entender que el delantero francés estaba robándole el foco mediático o la atención de la prensa, teniendo en cuenta que 'Vini' no ha tenido total protagonismo en la Liga de España en las más recientes jornadas.

El jugador 'merengue' respondió a la pulla de Koke reconociendo la calidad de Mbappé, pero destacando su asociación en el club: "Claro, mas joga comigo e assim vamos ganhar mais" (Claro, pero juega conmigo y así vamos a ganar más)".

Artículo elaborado con la IA Notebooklm