Jugó en Millonarios y hoy ayuda a jóvenes a escapar de sus adicciones y líos sociales

Omar Alfredo Guerra o 'Rivaldito', remoquete que le acuñaron en los primeros pasos en su carrera deportiva, nació, creció y se hizo futbolista profesional en Millonarios. En la temporada de 1999 debutó con la camiseta azul y desde entonces inició una carrera que se extendió hasta 2015. Jugando para el desaparecido Uniautónoma de Barranquilla cerró esa etapa de su vida, que transcurrió entre entrenamientos, viajes, partidos y concentraciones.

Y ya cuando dejó la actividad decidió emprender nuevos camino, creando una fundación en la capital del Atlántico, en la que empezó a recibir niños y jóvenes para iniciar la práctica del fútbol. Con esa historia comenzó Guerra su charla con Gol Caracol, en la que mostró esa vena social y colaborativa con los demás que siempre ha tenido.

"Creé acá en Barranquilla la 'Fundación Gol 100', activa tus sueños'. Se llama así porque me quedé con 99 goles en el profesionalismo y con mi esposa (Daly Castilla) dijimos que el gol 100 sería ayudando a los niños y jóvenes que a través del fútbol quieran mejorar sus vidas, superar sus problemas sociales, salir de las adicciones y de paso, darle una mano importante a sus familias", comenzó explicando el otrora volante o media punta con relación al proyecto que le ocupa sus días y en el que viene metiéndole conocimiento y energía al máximo.

La 'Fundación Gol 100' cuenta con más de 80 niños, entre 9 y 14 años, que juegan torneos locales y que también estarán participando próximamente en campeonatos de la Liga del Atlántico.

Guerra también contó que la motivación que tuvo para poner en marcha y hacer crecer su proyecto fue "porque yo viví muchas cosas de niño, tuve sueños, algunas necesidades y poder ayudar; me llamó la atención. Verlos a ellos con esa ilusión de seguir el fútbol mueve. Y es que el fútbol no tiene estrato, no tiene color, no tiene raza. Por eso estamos acá para ayudar con esos chicos que vienen de hogares con violencia doméstica, con adicciones y otros problemas".

Luego de varios años al frente del tema, al nacido en Valledupar y de 43 años lo han marcado algunos de sus pupilos. Así dijo que "hay un chico que estaba en un internado, luego su tío firmó la carta de potestad, lo apadrinamos y junto con la fundación Tecnoglass hicimos todo y hoy en día está en la academia".

Pero eso no es todo. Omar Guerra también trabaja y coordina toda la actividad deportiva en el 'Internado Monseñor Víctor Tamayo en Barranquilla'. "Allí hay de todo un poco, con niños abandonados, que vienen de zonas con violencia y otros flagelos sociales. Esto es por una alianza con la Fundación Tecnoglass, de la alcaldía de la ciudad y de la Gobernación del departamento. Yo me encargo de que ellos disfruten, les organizo torneos para que se vinculen, compartan y sepan lo que es competir. Se hacen campamentos, una vez llevamos a un grupo a ver por primera vez al Junior en el Metropolitano. Todo eso es bonito, ver la alegría de esos niños es único".

De esa manera, el exjugador de Millonarios cumple con una tarea en la que sobresale la práctica del fútbol con sentido social y así aporta un granito de arena para los niños y jóvenes en territorio barranquillero.

Hablando de fútbol con Omar Guerra

Omar Guerra con Millonarios - Foto: Colprensa

¿Ve fútbol, ve los juegos del fútbol colombiano?

"Sí. Cuando tengo tiempo veo el fútbol profesional colombiano, además hice la licencia en la Universidad Sergio Arboleda, para estar preparado y tener la pedagogía para que te capten los niños y adolescentes".

¿Sigue a Millonarios?

“Siempre voy a ser hincha de Millonarios, fue el equipo donde llegué a las juveniles, siempre seré un canterano más y estaré pendiente siempre de lo que representa el club”

¿Cómo ve al Millonarios de Alberto Gamero?

"El Millonarios de hoy tiene una gran nómina, ya pasaron esas épocas duras, difíciles. Ahora estamos en una época donde siempre se pelean finales, títulos, ya es un Millonarios de mucho respeto".

¿En qué equipos jugó Omar Guerra?

Omar Guerra, exfutbolista colombiano - Foto: Colprensa