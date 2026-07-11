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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Junior dio el golpe en el mercado de fichajes y le quitó a Medellín a su máxima figura

Junior dio el golpe en el mercado de fichajes y le quitó a Medellín a su máxima figura

El vigente campeón de Colombia anunció un flamante refuerzo que llega procedente de Independiente Medellín, tras ser una de las grandes figuras del equipo antioqueño.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de jul, 2026
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Junior de Barranquilla
Junior de Barranquilla
AFP

Restan los días para que se de inicio de la Liga BetPlay II-2026 y así mismo los clubes continúan reforzando sus plantillas de cara a este nuevo semestre. El vigente campeón, Junior, no se quedó atrás y anunció un flamante refuerzo que llena de ilusión a sus hinchas.

El cuadro barranquillero, que hace apenas unos días renovó el contrato de una de sus máximas figuras y leyendas, Teófilo Gutiérrez, también decidió reforzar su frente de ataque con uno de los futbolistas más destacados del primer semestre de la Liga BetPlay.

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Se trata de Francisco Fydriszewski, proveniente de Independiente Medellín quien en la Liga BetPlay I-2026 disputó un total de 27 encuentros con el conjunto antioqueño, registro en el que convirtió seis goles y repartió tres asistencias. De esas anotaciones, cuatro llegaron en la Copa Libertadores, competición en la que se consolidó como uno de los principales referentes ofensivos del 'poderoso'.

"La verdad que venir al bicampeón es un reto muy lindo para mí, obviamente va a se una linda presión porque ya enseguida que pise Barranquilla me exigían ya el tricampeonato y va a ser un reto muy lindo como dije, y lo voy a asumir con total responsabilidad porque es un honor vestir la camiseta del Junior", fueron las primeras palabras del futbolista, en su presentación con el 'tiburón'.

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"Lo que siempre me caracterizó fue nunca faltarle el respeto a nadie ni a ninguna hinchada. En los clásicos lo vivo con mucha intensidad, porque soy muy caliente dentro de la cancha, pero fuera de ella siempre he respetado a todos. Hoy llego a Junior y, más adelante, cuando nos toque enfrentar a Medellín, será un partido muy lindo para mí. Lo voy a asumir defendiendo la camiseta que visto hoy en día, así que será un reto muy importante".

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"Me siento más cómodo como centrodelantero. Me gusta moverme, arrastrar marcas y tener opciones de gol. Con los extremos y los volantes siempre se generan muchas oportunidades. Voy a trabajar de la mejor manera para responder a la confianza que depositaron en mí, no voy a ahorrar ni una gota de sudor y espero no ser una decepción".

"A la hinchada le digo que siga acompañando al equipo. Me sorprende mucho cómo viven el fútbol acá; me hacen acordar a los argentinos porque son muy pasionales. El 'Polaco' va a aportar todo lo que pueda para conseguir los objetivos", concluyó.

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