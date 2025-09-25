Síguenos en::
Junior fue castigado por cuenta de sus hinchas: tribuna sancionada y a pagar multa económica

Junior fue castigado por cuenta de sus hinchas: tribuna sancionada y a pagar multa económica

En las últimas horas, Junior compartió en redes sociales un comunicado, confirmando la decisión que tomó Comité Disciplinario del Campeonato de la Federación Colombiana de Fútbol.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de sept, 2025
Junior vs. Bucaramanga.
