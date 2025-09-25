Junior fue castigado por cuenta de sus hinchas: tribuna sancionada y a pagar multa económica

El Junior de Barranquilla recibió una sanción disciplinaria por parte de la Federación Colombiana de Fútbol a raíz de los incidentes protagonizados por un grupo de sus seguidores en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. El club fue informado oficialmente de la decisión, que incluye el cierre parcial de una tribuna y el pago de una significativa multa económica.

"Mediante resolución del Comité Disciplinario del Campeonato de la Federación Colombiana de Fútbol, fue sancionada nuestra institución con una (1) fecha de suspensión parcial de plaza, correspondiente a la Tribuna Norte Alta del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, así como con una multa de ocho (8) SMMLV, equivalentes a once millones trescientos ochenta y ocho mil pesos ($11.388.000)", señaló la institución a través de un comunicado de prensa.

"La medida obedece a lo acontecido en el partido válido por la 9ª fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2025, disputado entre Junior FC y Llaneros FC, en el cual se acreditó la comisión de una conducta impropia de la barra de Los Kuervos relacionada con el uso de objetos inflamables. Esta situación no solo afectó el normal desarrollo del encuentro, que tuvo que ser detenido durante varios minutos, sino que también generó perjuicios deportivos, organizativos y de imagen, impactando de manera negativa a los jugadores, cuerpo técnico, patrocinadores y a la gran hinchada que siempre acompaña al club con entusiasmo y respeto", agregó el conjunto 'tiburón'.

Junior, por su parte, manifestó que acata plenamente la medida, al tiempo que hizo un llamado a toda su afición para mantener un comportamiento ejemplar dentro y fuera de los estadios.

De esta manera, el próximo domingo 28 de septiembre, Junior no podrá habilitar la tribuna Tribuna Norte Alta del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez cuando enfrente al Deportivo Pasto, a las 8:30 p.m. (hora Colombia), por la fecha 13 de la Liga BetPlay II-2025.