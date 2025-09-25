Síguenos en::
Tendencias:
OSO ONCE CALDAS
JHON DURÁN HOY
LIO APUESTAS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Figura de Santa Fe y un mensaje cifrado por la salida de Jorge Bava; no paran las reacciones

Figura de Santa Fe y un mensaje cifrado por la salida de Jorge Bava; no paran las reacciones

El uruguayo Jorge Bava se marchó de Santa Fe en pleno torneo y uno de los referentes del conjunto 'cardenal' apareció en redes sociales con particular aviso.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de sept, 2025
Comparta en:
Jorge Bava, DT de Santa Fe.
Jorge Bava, DT de Santa Fe.
Santa Fe.

Publicidad

Publicidad

Publicidad