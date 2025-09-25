Figura de Santa Fe y un mensaje cifrado por la salida de Jorge Bava; no paran las reacciones

Las últimas horas del fútbol colombiano ha estado convulsionada por noticias que han cambiado el rumbo de algunos equipos como el caso de Independiente Santa Fe que se quedó sin director técnico, tras la salida de Jorge Bava por una jugosa oferta de Cerro Porteño de Paraguay. Nadie esperaba su renuncia y por eso son varias las reacciones que ha provocado. La más reciente tiene como protagonista a una figura del conjunto 'cardenal'.

Se trata de Omar Frasica, volante ofensivo de la escuadra capitalina, quien fue clave en la consecución de la décima estrella, la cual se obtuvo con el título de la Liga BetPlay II-2025. El ex León compartió, en su cuenta oficial de la red social Instagram, una foto de Luis Manuel Seijas, ídolo de Santa Fe, en un momento icónico de una entrevista en la que soltó la siguiente frase: "No importa, aquí lo que importa es que esté esto. Ya después quien quiera estar estará...", señalando el escudo de la camiseta con su mano.

Si bien Frasica no escribió ni una sola palabra y no mencionó a Bava, muchos señalan que se trata de una indirecta para el uruguayo. Y es que en el fútbol a lo largo de los años ha trascendido el popular lema "los jugadores pasan y las instituciones se quedan". Aunque en este caso aplicado para un entrenador que llegó en abril de este año luego de la salida de su compatriota Pablo Peirano.

Ahora lo único que le queda a Santa Fe es intentar hacer la mejor campaña posible en las fechas que restan de la fase regular de la mano de los profesores Francisco López y Grigori Méndez, quienes ya han tenido el rol de entrenadores interinos algún tiempo atrás. 'El León' marcha noveno en la liga con nueve unidades en 12 partidos disputados.

Cabe recordar, que, la salida de Bava se confirmó minutos después del triunfo 'cardenal' por marcador de 2-1 sobre Independiente Medellín por el juego de ida de los cuartos de final de la Copa BetPlay 2025.