Juárez FC vs. León, EN VIVO: hora y dónde ver a James Rodríguez en la Liga MX

Las emociones de la Liga MX no se detienen y este viernes 26 de septiembre inicia la jornada 11 con un partidazo entre Juárez FC y León de Guanajuato. El encuentro está pactado para las 8:00 p.m. (hora Colombia) y se disputará en el estadio Benito Juárez.

El juego pinta interesante porque se trata de dos rivales directos y que luchan por meterse a las instancias finales del Torneo de Apertura. Los de Chihuahua son séptimos con 15 puntos mientras que 'La Fiera' es décima con 12 unidades. Por otro lado, son siete los jugadores colombiano que pueden tener acción. En Juárez FC militan Óscar Estupiñán, Jesús Murillo, Moisés Mosquera y Diego Valoyes, y en León están Stiven Barreiro, James Rodríguez y Daniel Arcila.

¿Cómo llega Juárez?

En el Estadio Olímpico Benito Juárez, FC Juárez logró una valiosa victoria por 2-1 sobre Pumas.

El marcador se abrió temprano con el gol de Óscar Estupiñán al minuto 14. Pumas reaccionó gracias a Guillermo Martínez, quien empató al 58’. Sin embargo, Rodolfo Pizarro (m.70) y Guilherme Castilho (m.90+5) sellaron el triunfo para los Bravos.

Publicidad

Con este resultado, Juárez suma puntos importantes en casa y frena a unos universitarios que buscaban escalar posiciones.



¿Cómo llega León?

En el Estadio León, la Fiera y Mazatlán regalaron un vibrante empate 2-2.

James Rodríguez adelantó a León con un gol al 45’+2. Apenas tres minutos después, Ismael Díaz de León amplió la ventaja al 45’+5. En la segunda mitad, Anderson Duarte se convirtió en la figura de los Cañoneros con un doblete (61’ y 65’), rescatando un punto valioso como visitante.

Publicidad

El empate dejó a León con sabor agridulce tras dejar escapar la ventaja, mientras que Mazatlán mostró carácter para reaccionar y sumar en una plaza complicada.

James Rodríguez, jugador del León @clubleon_oficial/Instagram

Hora y dónde ver Juárez vs. León, por la Liga MX

Fecha: viernes 26 de septiembre.

Hora: 8:00 p.m. (hora Colombia).

Estadio: Olímpico Benito Juárez, en Juárez.

Transmisión: TUDN, Caliente TV y Azteca 7.