Síguenos en::
Tendencias:
OSO ONCE CALDAS
JHON DURÁN HOY
LIO APUESTAS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Juárez FC vs. León, EN VIVO: hora y dónde ver a James Rodríguez en la Liga MX

Juárez FC vs. León, EN VIVO: hora y dónde ver a James Rodríguez en la Liga MX

Este viernes, Juárez y León se enfrentarán en un partido repleto de colombianos: Stiven Barreiro, James Rodríguez, Daniel Arcila, Óscar Estupiñán, Jesús Murillo, Moisés Mosquera, Diego Valoyes.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de sept, 2025
Comparta en:
James Rodríguez, jugador de León
James Rodríguez, jugador de León
Foto: X/ @clubleonfc

Publicidad

Publicidad

Publicidad