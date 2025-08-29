Junior goleó y gustó en el Metropolitano: 4-0 sobre Llaneros y más líder que nunca en Liga BetPlay

Publicidad
Junior de Barranquilla le pasó por encima a Llaneros y lo goleó 4-0 en el estadio Metropolitano, donde los hinchas del ‘tiburón’ se fueron contentos y terminaron la semana celebrando un triunfo de los dirigidos por Alfredo Arias.
Los goles del cuadro rojiblanco fueron de Guillermo Paiva, Jhomier Guerrero, Steven 'Titi' Rodríguez, y uno de Óscar Cabezas, en contra. En el cuadro de Villavicencio se fue expulsado Julián Angulo.
Desde el primer tiempo el Junior impuso condiciones y se fue al descanso ganando 2-0 parcialmente, con la tempranera anotación de Guillermo Paiva, al minuto 2, y luego otro de Jhomier Guerrero, al 34', para irse tranquilo y con una buena ventaja frente a Llaneros.
Y para la segunda parte, cuando los visitantes buscaban descontar, se dio una jugada desafortunada para Óscar Cabezas, quien marcó en propia puerta y llegó el 3-0 para los 'tiburones', que casi que definía el compromiso en el estadio Metropolitano.
Con un Llaneros golpeado por esas tres anotaciones, Junior no quitó el pie del acelerador y con eso buscó más anotaciones, algo que consiguió al 90+1 de la mano de uno de sus goleadores, Steven 'Titi' Rodríguez, quien capitalizó una buena jugada colectiva, para empujar la pelota al fondo de la red.
Con eso el Junior es más líder que nunca de la Liga BetPlay 2025-II, con 20 puntos, producto de seis victorias, dos empates y solamente una derrota (con Millonarios), teniendo 20 goles a favor y 10 en contra, teniendo un buen rendimiento en el 'todos contra todos' en este segundo semestre del fútbol colombiano.
Alineaciones:
Junior de Barranquilla: Mauro Silveira; Yeison Suárez, Javier Báez, Jermein Peña, Jhomier Guerrero; Didier Moreno, Carlos Esparragoza, José Enamorado; Yimmi Chará, Jesús Rivas y Guillermo Paiva.
DT: Alfredo Arias (Uruguay)
Llaneros: Miguel Ortega; Jan Angulo Francisco Meza, Óscar Cabezas Geovan Montes; Marlon Sierra; Yeiler Góez, Carlos Sierra; Daniel Mantilla, Julián Angulo y Erik Bodencer.
DT: José García.
Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez (Barranquilla)
Árbitro: Alejandro Moncada
Goles: Guillermo Paiva, Jhomier Guerrero, Steven Rodríguez y Óscar Cabezas (autogol)
Incidencias: expulsado Julián Angulo (41’)