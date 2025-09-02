Junior se salvó de la vergüenza en Copa Betplay; venció 4-1 a Atlético de la B en los penaltis

Este martes 2 de septiembre, la Copa BetPlay le dio marcha a los octavos de final, para su serie de vuelta, definiendo el pase de dos equipos a los ‘cuartos’.

Y, con Junior y Pereira como protagonistas, la Dimayor programó dos ‘platos fuertes’ para esta jornada de martes.

El primero que definió su pase a los cuartos de final fue el cuadro ‘matecaña’; eso sí, sufriendo más de la cuenta, pues, después de haber ganado por 4-3 en la ida, los de Rafael Dudamel solo tenían que mantener la ventaja contra un Real Cundinamarca que no se la puso tan fácil.

Y este 2 de septiembre, con toda la esperanza de clasificar, el cuadro capitalino venció a Pereira por 2-1, con anotaciones de Jayder Asprilla Moreno y Arney Rocha, para llevar la serie a la tanda de penaltis.

Allí, los risaraldenses fueron más fuertes y ganaron con un 4-3 muy reñido, que los instala en la siguiente fase del certamen.

Pero la sorpresa estuvo en el estadio Pascual Guerrero, donde Atlético de Cali dio un golpe sobre la mesa y venció 2-0 al Junior de Barranquilla, durante el tiempo regular.

Obligados a ganar, después de haber caído 0-2 en el Metropolitano, para el encuentro de vuelta los vallecaucanos salieron con todo al terreno de juego, buscando la clasificación a los cuartos de final.

Primero fue Júnior Escobar, a los 45 minutos de partido, y luego Juan Farías a los 79, sellando el triunfo 2-0 que llevó la clasificación a la tanda de penaltis.

No obstante, la alegría duró muy poco, pues, en los penaltis Junior fue infalible, ganando con un resultado final de 4-1, que los clasificó a los cuartos de final de la Copa BetPlay.

Resultados de la jornada:

Real Cundinamarca 2(5) - (5)1 Deportivo Pereira

*El ‘matecaña’ avanzó a penales, con un 4-3.

Atlético 2(2) - (2)0 Junior de Barranquilla

*El 'tiburón' ganó 4-1 en los penaltis.

Programación de los octavos de final:

Miércoles 3 de septiembre

Envigado vs. Millonarios (IDA)

Hora: 3:00 p.m.

América de Cali vs. Atlético Bucaramanga (0-1)

Hora: 5:15 p.m.

Independiente Medellín vs. Fortaleza (0-0)

Hora: 7:30 p.m.

Deportes Quindío vs. Atlético Nacional (0-4)

Hora: 7:45 p.m.

Martes 9 de septiembre

Independiente Santa Fe vs. Alianza FC (1-1)

Hora: 8:30 p.m.

Martes 16 de septiembre

Millonarios vs. Envigado (VUELTA)

Hora: 8:10 p.m.

Jueves 2 de octubre

Once Caldas vs. Deportivo Pasto (2-1)

Hora: 5:00 p.m.

