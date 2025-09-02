Junior se salvó de la vergüenza en Copa Betplay; venció 4-1 a Atlético de la B en los penaltis

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Este martes 2 de septiembre, la Copa BetPlay le dio marcha a los octavos de final, para su serie de vuelta, definiendo el pase de dos equipos a los ‘cuartos’.
Y, con Junior y Pereira como protagonistas, la Dimayor programó dos ‘platos fuertes’ para esta jornada de martes.
El primero que definió su pase a los cuartos de final fue el cuadro ‘matecaña’; eso sí, sufriendo más de la cuenta, pues, después de haber ganado por 4-3 en la ida, los de Rafael Dudamel solo tenían que mantener la ventaja contra un Real Cundinamarca que no se la puso tan fácil.
Y este 2 de septiembre, con toda la esperanza de clasificar, el cuadro capitalino venció a Pereira por 2-1, con anotaciones de Jayder Asprilla Moreno y Arney Rocha, para llevar la serie a la tanda de penaltis.
Publicidad
Allí, los risaraldenses fueron más fuertes y ganaron con un 4-3 muy reñido, que los instala en la siguiente fase del certamen.
Pero la sorpresa estuvo en el estadio Pascual Guerrero, donde Atlético de Cali dio un golpe sobre la mesa y venció 2-0 al Junior de Barranquilla, durante el tiempo regular.
Publicidad
Obligados a ganar, después de haber caído 0-2 en el Metropolitano, para el encuentro de vuelta los vallecaucanos salieron con todo al terreno de juego, buscando la clasificación a los cuartos de final.
Primero fue Júnior Escobar, a los 45 minutos de partido, y luego Juan Farías a los 79, sellando el triunfo 2-0 que llevó la clasificación a la tanda de penaltis.
No obstante, la alegría duró muy poco, pues, en los penaltis Junior fue infalible, ganando con un resultado final de 4-1, que los clasificó a los cuartos de final de la Copa BetPlay.
Resultados de la jornada:
Publicidad
Real Cundinamarca 2(5) - (5)1 Deportivo Pereira
*El ‘matecaña’ avanzó a penales, con un 4-3.
Atlético 2(2) - (2)0 Junior de Barranquilla
*El 'tiburón' ganó 4-1 en los penaltis.
Publicidad
Programación de los octavos de final:
Miércoles 3 de septiembre
Envigado vs. Millonarios (IDA)
Hora: 3:00 p.m.
América de Cali vs. Atlético Bucaramanga (0-1)
Hora: 5:15 p.m.
Publicidad
Independiente Medellín vs. Fortaleza (0-0)
Hora: 7:30 p.m.
Deportes Quindío vs. Atlético Nacional (0-4)
Hora: 7:45 p.m.
Publicidad
Martes 9 de septiembre
Independiente Santa Fe vs. Alianza FC (1-1)
Hora: 8:30 p.m.
Martes 16 de septiembre
Millonarios vs. Envigado (VUELTA)
Hora: 8:10 p.m.
Publicidad
Jueves 2 de octubre
Once Caldas vs. Deportivo Pasto (2-1)
Hora: 5:00 p.m.