Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Junior se salvó de la vergüenza en Copa Betplay; venció 4-1 a Atlético de la B en los penaltis

Junior se salvó de la vergüenza en Copa Betplay; venció 4-1 a Atlético de la B en los penaltis

El cuadro 'tiburón', quien cayó por 2-0 en el estadio Pascual Guerrero, sacó la jerarquía en los penaltis y avanzó a los cuartos de final de la Copa BetPlay.