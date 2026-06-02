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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Junior vs. Nacional, la final de Liga BetPlay I-2026; lo que debe saber si va al Romelio Martínez

Junior vs. Nacional, la final de Liga BetPlay I-2026; lo que debe saber si va al Romelio Martínez

El Romelio Martínez vibrará HOY con la final de ida de la Liga BetPlay I-2026 entre Junior y Nacional. El 'tiburón', a hacer valer la localía, y el 'verdolaga' quiere dar el golpe.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de jun, 2026
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Junior y Nacional juegan por el título de la Liga BetPlay I-2026.
Junior y Nacional juegan por el título de la Liga BetPlay I-2026.
Fotos: Colprensa y X del @JuniorClubSA

Este martes, el Romelio Martínez será el epicentro de la final de ida de la Liga BetPlay I-2026 entre Junior de Barranquilla y Atlético Nacional, equipos que lucharán por quedarse con la tan anhelada estrella. La capital del Atlántico se prepara para vivir este duelo, que se prevé intenso por la calidad de los jugadores en los planteles, además, porque son dos clubes que han mandado la 'parada' en el último tiempo en el fútbol de nuestro país.

Para que todo marche bien en este 'primer round' entre 'tiburones' y 'verdolagas' desde la institución 'currambera' precisaron algunas medidas a tener en cuenta a la hora de ingresar al estadio ubicado cerca a la avenida Olaya Herrera. Todo por la seguridad.

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Junior y Nacional se enfrentan en la final de ida de la Liga BetPlay I-2026.
Fútbol Colombiano

A qué hora juega HOY Junior vs. Nacional por la final de Liga Betplay y dónde verlo EN VIVO por TV

Así las cosas, en la cuenta en 'X' del Junior precisaron que la apertura de puertas será a las 4:30 de la tarde, y por supuesto, que todos los asistentes deben portar el documento de identidad.

Medidas de seguridad para la final Junior vs. Atlético Nacional en el Romelio Martínez

  • No está permitido el ingreso de sombrillas, bebidas alcohólicas, comidas, pólvora, armas, punteros láser, cámaras profesionales y otros elementos restringidos.
  • No comprar boletas a revendedores.
  • Edad mínima para ingresar a las tribunas occidental y oriental: 5 años
  • Edad mínima para el ingreso a las tribunas norte y sur: 10 años
  • Llegar con anticipación y consultar el prefiltro de ingreso al estadio para evitar contratiempos.
Junior y Nacional se enfrentan en la final de ida de la Liga BetPlay I-2026.
Junior y Nacional se enfrentan en la final de ida de la Liga BetPlay I-2026.
Fotos: AFP y Colprensa

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Igualmente, desde los medios de información del Junior de Barranquilla le hicieron una petición especial a su hinchada para el juego de este martes 2 de junio en el Romelio Martínez; "no arrojar objetos a la cancha", ya que "puede generar sanciones deportivas y económicas para el club". L

¿A qué hora es HOY Junior vs. Atlético Nacional?

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Este vibrante compromiso por la ida de la final de la Liga BetPlay I-2026 entre Junior y Nacional tiene un horario establecido de las 7:30 de la noche, y se podrá ver EN VIVO por TV por el canal que transmite el fútbol profesional colombiano.

El 'tiburón' busca el bicampeonato y su título número doce, y el 'verdolaga' quiere bordarle la estrella 19 a su escudo.

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