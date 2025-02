Junior vs. Once Caldas, EN VIVO: hora y dónde ver el partido de la Liga Betplay I-2025

Junior de Barranquilla y Once Caldas se enfrentarán este jueves 13 de febrero por la cuarta fecha de la Liga Betplay I-2025, en el estadio Metropolitano. El juego será a las 7:30 p.m. (hora Colombia) y contará con la transmisión de la televisión cerrada. No se lo pierda y agéndese.

¿Cómo llega Junior de Barranquilla?

Los 'tiburones' no la han pasado para nada bien en el inicio de este semestre, puesto que si bien no han perdido tampoco conocen las mieles de la victoria en tres fechas disputadas. Junior se estrenó con un amargo empate 0-0 con Deportivo Cali en 'La Arenosa'. Luego, también en casa, los 'curramberos' igualaron 2-2 con Águilas Doradas. Carlos Bacca y Steven 'Titi' Rodríguez le 'salvaron los papeles' al DT César Farías. En la fecha pasada, en su visita al estadio Sierra Nevada, dividieron honores y sin goles contra Unión Magdalena. Aunque quedó el sabor a derrota por la expulsión del arquero Santiago Mele, quien no podrá estar este jueves contra Once Caldas y por lo tanto Jefersson Martínez será titular. Los rojiblancos se ubican en la plaza 13 con 3 unidades. Por último, en este juego es muy probable que se realice la presentación de Teófilo Gutiérrez con la hinchada.

Acción de juego entre Unión Magdalena y Junior de Barranquilla, por la Liga BetPlay I-2025 Colprensa

¿Cómo llega Once Caldas?

El blanco blanco no tuvo el mejor comienzo, pero ha repuntado en su rendimiento. En su primera salida se llevó una estruendosa goleada 4-0 en su visita a Atlético Nacional, el vigente campeón del FPC. De ahí en adelante, los manizaleños subieron el nivel en su juego y ganaron sus dos siguientes partidos en el estadio Palogrande. Primero, superaron 2-1 a Fortaleza y después vencieron por el mismo marcador al Atlético Bucaramanga. Los dirigidos por Hernán Darío 'El Arriero' Herrera marchan sextos con 6 unidades.

Once Caldas vs. Bucaramanga, se enfrentaron en el Palogrande de Manizales, por la tercera jornada de la Liga BetPlay. Colprensa

Hora y dónde ver Junior de Barranquilla vs. Once Caldas, por la Liga Betplay I-2025

Fecha: jueves 13 de febrero

Hora: 7.30 p.m. (hora Colombia).

Estadio: Metropolitano de Barranquilla.

Transmisión: TV Cerrada.