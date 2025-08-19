Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "Es un comportamiento gaminesco el de Álex Castro, no se le vio intención de jugar la pelota"

"Es un comportamiento gaminesco el de Álex Castro, no se le vio intención de jugar la pelota"

En el programa 'Jugada Maestra' de la plataforma Ditu, se analizó la jugada de la expulsión de Alex Castro, de Millonarios frente al Deportes Tolima, generando un debate sobre la fuerza desmedida.