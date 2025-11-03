La acción 'temeraria' que terminó en penalti para el Medellín y dejó un expulsado en Envigado

Envigado y Medellín por la ida de la semifinal de la Copa BetPlay 2025 presentó acciones que causaron discusión en el gramado de juego del Polideportivo Sur, este lunes. En las 'primeras de cambio' de la para segunda se efectuó una jugada 'temeraria' en el área de los naranjas y que fue cobrado como penalti para el 'poderoso de la montaña'.

Fue al minuto 48 luego de un cabezazo de Léider Berrío, pero Didier Palacios se 'jugó la vida' al sacar con el pie el balón; una jugada muy peligrosa.

Desde el VAR alertaron a Ospina de la jugada, para que revisara la acción al detectar un contacto de Palacios sobre Berrío. Finalmente, se decretó penalti a favor del DIM y roja para el jugador de Envigado.

Acá la jugada:

¡PENAL PARA MEDELLÍN Y ROJA PARA ENVIGADO! Tras el llamado del VAR el juez central decreto penal para el 'Poderoso' por un golpe en la cabeza de Palacios sobre Berrío. #LACOPAxWIN 🟠🏆🔴 pic.twitter.com/oJlE1JS7Rj — Win Sports (@WinSportsTV) November 3, 2025