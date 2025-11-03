Síguenos en::
La acción 'temeraria' que terminó en penalti para el Medellín y dejó un expulsado en Envigado

La acción 'temeraria' que terminó en penalti para el Medellín y dejó un expulsado en Envigado

Cabezazo de Léider Berrío, pero Didier Palacios se 'jugó la vida' al sacar con el pie el balón; una jugada muy peligrosa, en medio de la semifinal de ida de la Copa BetPlay.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de nov, 2025
Envigado y Medellín por la semifinal de ida de la Copa BetPlay.
Foto captura de video de pantalla

