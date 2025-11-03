Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Jugada polémica en Envigado vs. Medellín por Copa BetPlay; ¿era penalti para el 'poderoso'?

Jugada polémica en Envigado vs. Medellín por Copa BetPlay; ¿era penalti para el 'poderoso'?

La acción discutida se presentó en los primeros minutos del partido en el Polideportivo Sur, válido por la ida de la semifinal de la Copa BetPlay. ¡Acá el video!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de nov, 2025
Comparta en:
La acción polémica en Envigado vs Medellín por Copa BetPlay 2025.
La acción polémica en Envigado vs Medellín por Copa BetPlay 2025.
Foto captura de video de pantalla

Publicidad

Publicidad

Publicidad