Jugada polémica en Envigado vs. Medellín por Copa BetPlay; ¿era penalti para el 'poderoso'?

Envigado recibió a Medellín en el Polideportivo Sur por la ida de la semifinal de la Copa BetPlay. El compromiso de este lunes tuvo una jugada discutida y polémica en los primeros minutos: una mano en el área 'naranja' que pudo favorecer a la visita.

Fue al minuto dos luego de una recuperación de balón por parte del 'poderoso'; misma acción en la que Envigado pidió falta. La acción continuó por la banda con Francisco Chaverra, quien se internó en el área y sacó un centro, pero el balón fue evacuado en el fondo.

Luego de unos minutos al árbitro central Jhon Ospina fue alertado desde el VAR para que revisara una aparente mano de Palacios, pero también hubo un empujón en la misma acción. En los 'naranjas' hubo reclamación y el colegiado repartió un par de amarillas.

Finalmente, no se cobró penalti a favor del Medellín y se reanudó el compromiso.



Acá la jugada polémica en Envigado vs. Medellín por Copa BetPlay:

¡Llamado del VAR por un posible penal a favor de Medellín por mano en el área de Envigado! El juez central decretó que la mano no es punible y dejó jugar. #LACOPAxWIN 🟠🔥🔴 pic.twitter.com/aq86GEucVq — Win Sports (@WinSportsTV) November 3, 2025