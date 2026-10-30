"La clave en Nacional no es ahora, sino cuando estén completos, ¿cuáles se van a al banquillo?"

El presente futbolístico del Atlético Nacional de Lucas González en la Liga BetPlay II-2026 ha dado de qué hablar en las últimas fechas. El estratega bogotano ha sabido complementar muy bien sus piezas en el campo de juego; la mezcla entre la veteranía y la juventud le han traído buenos réditos. Además, de que los jóvenes a los que les ha otorgado esa oportunidad, no han defraudado.

El verde paisa superó 2-0 a Santa Fe el jueves anterior en partido pendiente por la quinta jornada. En dicho compromiso que se llevó a cabo en el Atanasio Girardot, González alineó a varios juveniles, como el caso de Andrés Marín. Igualmente, sumó minutos Elías Cabrera y Juan Manuel Rengifo. Hay que adicionar que Nacional tiene varios jugadores titulares lesionados y que no cuenta con un nueve neto.

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En 'Jugada Maestra', programa que se emite por la plataforma de Ditu', hablaron del buen momento del elenco 'verdolaga'. No sólo analizaron lo que fue el compromiso ante Santa Fe, sino que fueron más allá, de la frescura en el juego que le han aportado los juveniles y de la encrucijada que tendrá después Lucas González cuando tenga a todo su plantel en plenitud de condiciones.

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Así fue como Nelson Gallego valoró la propuesta inicial del 'rey de copas' contra el 'león': "Me gustó Nacional, sobre todo el primer tiempo. El lateral izquierdo sigue siendo un desahogo y Rengifo cae perfectamente: entra, sale y le ayuda a la movilidad al equipo. Aunque después se defendió correctamente, no como uno quisiera, su juego llevó a Santa Fe a replegarse".



Nacional se impuso a Santa Fe en partido pendiente por la fecha 5 de la Liga BetPlay II-2026. Foto: Colprensa

Asimismo, Gallego hizo hincapié en el impacto de los juveniles en la dinámica del plantel, subrayando nombres propios como Marín y Cabrera.

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"Ese muchacho (Marín) la pelota no la tira para atrás, está bien perfilado. Estoy seguro que en Nacional hay un puesto para ese jugador, esos 'pelaos' tienen cómo jugar. Nacional viene jugando mejor, con esos jugadores jóvenes, hace que el equipo se refresque. Con todo y que Rengifo no rindió al máximo, creó oportunidades de gol. Ese Marín se consiguió un puesto, y Cabrera ya es otro titular inamovible; esos jugadores no los van a poder tocar. Cuando vuelvan todos, debe (el DT Lucas González) pensar a quién poner", complementó.

Sobre este último tema en lo táctico, Norberto Peluffo complementó que el verdadero reto del cuerpo técnico de Nacional radicará en las fases decisivas del campeonato.

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"La clave de este Nacional va estar cuando esté el equipo completo en los cuadrangulares, cuál es el equipo y cuáles van a quedar en el banco, cuál va a ser la alineación. Debe darle el manejo Lucas (González), de los que no juegan cuando entran, cómo entrar en el partido", dijo Peluffo.