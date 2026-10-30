Hugo Rodallega, "si ustedes nos llaman veteranos, es controversia; uno intenta rendir en la cancha"

Más allá de la derrota de Santa Fe frente a Nacional por un 2-0 y de una irregular actuación de los 'cardenales' en la cancha del Atanasio Girardot, en la zona mixta uno de los jugadores que paró en la zona mixta fue Hugo Rodallega, quien respondió ante varios interrogantes de los periodistas y en el que se tocó el tema de los jugadores experimentados que hoy adornan con su presencia la Liga Betplay. Y al vallecaucano, de entrada, no le gustó la palabra veteranos que se usa para referirse a ellos.

"Ustedes lo quieren llamar así, eso es una controversia. Yo simplemente siempre respondo de que esa palabra obviamente no la utilizamos nosotros o no la vemos nosotros, sino que simplemente intentamos rendir dentro del campo. Eso es la exigencia que nos corresponde y pues cada día nos preparamos más para ello, para aportar en nuestros equipos", expresó la figura de Santa Fe, con tono firme.

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¿Qué dijo Hugo Rodallega tras Nacional vs. Santa Fe?

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Armani y James Rodríguez

"A ellos hay que felicitarlos por las carreras que han hecho. Armani, campeón del mundo, hay que valorarle muchísimo eso. Afortunados nosotros acá en Colombia de tener grandes jugadores como ellos. James es un jugador que brindó muchas alegrías durante su tiempo en Selección Colombia, así que nada, disfrutándolos".



Foto del equipo Nacional previo a un partido Colprensa

Cara a cara con Dayro Moreno

"Dayro es mi parcero, ese es mi amigo. Sin embargo, ustedes saben que esto es fútbol, y pues la amistad queda fuera del campo, ¿no?. Ahí en la cancha ya somos rivales y cada cual va a buscar hacer lo de él, en este partido importante entre Santa Fe y Once Caldas".

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El juego con Once Caldas

"Independientemente que se haya perdido contra Nacional, nosotros no perdemos el rumbo. Ahora mismo el equipo está dolido porque es normal cuando pierdes que haya tristeza. Sin embargo, ya la mentalidad cambia, a partir de unas horas más estamos totalmente concentrados en el compromiso frente a Once Caldas. Es un paso importante que debemos de dar. Estamos comprometidos y queremos pelear por los dos torneos, así que vamos a ir con todo".

