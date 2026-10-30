El día que el Real Madrid pudo fichar a Lionel Messi; se lo ofrecieron al club

Con motivo del duelo de este domingo por Liga de España entre Real Madrid y el Racing de Santander, un exjugador y exsecretario técnico del elenco 'merengue' destapó un auténtico anecdotario sobre las estrellas mundiales que estuvieron muy cerca de vestirse de blanco, destacando el día en que pudieron fichar a Lionel Messi.

El encargado de revelar estas impactantes declaraciones fue Miguel Ángel Portugal, quien repasó su etapa en los despachos de la 'casa blanca'. Contó que hubo un acercamiento con el 'crack' argentino en 2001 cuando aún no tenía contrato profesional con el Barcelona, pero que la operación no prosperó.

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"Hubo un momento en el que se le pudo meter mano, todavía no tenía contrato profesional con el Barcelona, no terminaba de renovar y una persona allegada a él se lo ofreció al Madrid", reveló Portugal en charla con el diario 'AS' de España sobre el astro rosarino.

Lionel Messi en su último partido con la Selección Argentina AFP

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Aunque el exdirigente blanco reconoció que existió un acercamiento informativo, pero explicó a continuación que la operación no prosperó: "No se quiso romper relaciones con el Barça, pero sí que hubo un acercamiento. Aunque por respeto creo que no se hubiera hecho".



En dicha entrevista, el exsecretario técnico del Real Madrid también desveló los informes que tenía de figuras como Neymar y Coutinho, o el seguimiento que les hizo de cerca a Toni Kroos y Luka Modric, cuando apenas se formaban como centrocampistas. Sobre este croata, que terminó siendo figura en la institución 'merengue', apuntó que "cuando empezó era más debilucho, pero se formó mucho en Inglaterra".

Asimismo, Miguel Portugal diferenció el talento de dos brasileños: uno que milita en la actualidad como Vínicius Júnior, y otro, como Robinho, que dejó su sello futbolístico. Expresó cómo siguió en ese día a día a este último.

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"Sí, sí, en la Copinha cuando era un niño. Como a tantos otros. La habilidad que tenía es distinta por ejemplo a Vinícius. Vinícius es encarar, pero Robinho era fantasía, habilidad", concluyó.