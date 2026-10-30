"No estamos en Disneyland"; Mikel Arteta y su justificación por dura reacción con juvenil de Arsenal

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, advirtió a Max Dowman que no estaba "en Disneyland" después de que la joven promesa fuera expulsada en la sorprendente derrota de los 'gunners' en la Copa de la Liga ante el modesto Fleetwood.

Los vigentes campeones de la Premier League sufrieron el martes una de las derrotas más humillantes de su historia cuando, tras acabar 1-1 el partido de cuarta ronda en el tiempo reglamentario, cayeron por 5-3 en la tanda de penales en el campo del Fleetwood, equipo de cuarta categoría.

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Max Dowman había visto la tarjeta roja cinco minutos antes del final del tiempo reglamentario por una patada a un jugador rival.

Mikel Arteta, DT del Arsenal. Foto: AFP

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La reacción de Arteta en la banda fue criticada por algunos analistas, que consideraron que debería haber mostrado más empatía con Dowman, quien ahora comienza una sanción inmediata de tres partidos por conducta violenta.



Arteta defendió este viernes su respuesta a la expulsión de Dowman en la rueda de prensa previa al partido del Arsenal ante el Liverpool en Anfield el domingo.

"¿Quieres ver la reacción de sus compañeros? Cuando tienen que jugar con diez, ¿quieres ver eso? ¿Qué esperas? No lo sé... Este es el entorno y esta es la realidad. No estamos en Disneylandia, estamos en la Premier League", avisó Mikel Arteta.

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"Lo cuidamos muchísimo, pero al mismo tiempo vamos a ser exigentes porque tiene que ganarse el derecho a jugar, igual que todos los demás", dijo el técnico vasco, cuyo equipo está igualado a puntos con el líder de la Premier League, el Manchester City.

"Tenemos que ser capaces de decirnos lo que pensamos porque él tiene 16 años y tenemos que ser muy protectores con él, pero al mismo tiempo muy claros con él sobre lo que esperamos de él hacia el equipo, los individuos y el club", agregó el timonel del Arsenal.