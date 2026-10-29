Lucas González ya piensa en Copa Libertadores con Nacional; "cuando comience, estar listos"

Atlético Nacional consiguió una importante victoria por 2-0 frente a Santa Fe en el estadio Atanasio Girardot, en compromiso correspondiente a la quinta fecha de la Liga BetPlay 2026-II. El equipo dirigido por Lucas González sumó tres puntos que le permiten seguir acercándose a su objetivo de clasificar a los cuadrangulares semifinales y ratificar el buen momento futbolístico que atraviesa.

Tras el encuentro, el entrenador verdolaga habló en rueda de prensa sobre las claves del triunfo, el planteamiento táctico, la importancia de mantener el arco en cero y la construcción de un equipo competitivo. Además, se refirió a la recuperación de varios jugadores lesionados, la planificación del próximo compromiso frente a Bucaramanga y el sueño de llegar en las mejores condiciones a la Copa Libertadores.

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Acá las declaraciones de Lucas González:

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*Planteamiento del partido

"Creo que acertamos en el plan. Este es un equipo que se metió en cuartos de final de Copa Sudamericana porque son buenos en las contras, tienen buenos jugadores arriba y tienen una forma de jugar directa y eficaz. Preparamos un plan para contrarrestarlo, los chicos lo entendieron a la perfección y concedimos cero contras, que es lo más importante".



*Ganar todos los partidos

"Los cuadrangulares están lejos todavía, faltan tres partidos. Ahorita solo estamos pensando en Bucaramanga, en competir y recuperar. Esta camiseta te exige competir siempre, cada partido tienes que ganarlo. Hay 15 millones de hinchas que nos están acompañando, siguiendo y que se quieren sentir orgullosos. Solo nos ocupa el siguiente partido, hacerlo bien".

Nacional vs Santa Fe - Foto: Colprensa

*El arco en cero

"Para nosotros es fundamental encajar pocos goles. Es uno de los objetivos que nos planteamos al inicio: que, al finalizar los 19 partidos, seamos el equipo con menos goles encajados. Esperemos que en estos tres partidos que siguen saquemos porterías a cero, pero para eso hay que hacer partidos como el de hoy".

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*Las lesiones y recuperación de los jugadores

"Esa parte no la podemos controlar. Estamos contentos porque cada vez están más cerca los chicos que están afuera. Morelos ya jugó la vez pasada y seguramente estará para ir a Bucaramanga. Marlos está ya bastante cerca. Desafortunadamente, las lesiones de Chicho e Ian Carlo Poveda, que requieren cirugías, no las podemos controlar. De resto, podremos contar con la plantilla para los cuadrangulares".}

*Lo que deben mejorar

Nunca estoy satisfecho, porque el juego nunca es perfecto. Siempre hay aspectos que tienes y debes mejorar, pero normalmente los encuentras. El fútbol te habla cuando tú quieras escucharlo. Ahora me hubiera gustado marcar más goles. Pero tenemos una diferencia de gol de +19, no sé si es la más alta de lo que va de torneo. Se habla mucho del rendimiento de los chicos, vamos por buen camino.

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*El proceso de adaptación y el objetivo de la Copa Libertadores

"Conocer el estilo de liderazgo, que es muy participativo, donde las decisiones casi siempre las toman ellos. Son seis meses para conocernos y que, para cuando empecemos el torneo más importante del continente, estemos listos para hacerlo. Pero, pies en la tierra: primero hay que clasificar. Estamos cerca, pero vamos a estar ahí y el sueño es que, cuando comience la Copa Libertadores, el equipo esté listo".