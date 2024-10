La hermosa porrista de Junior que admira a Carlos Bacca y que alentará al equipo vs. América

Barranquilla está orgullosa de su Junior y ni se diga de las mujeres que conforman su comitiva de porristas. Una de esas bellas féminas que se llevan las miradas en cada juego del 'tiburón', en el Metropolitano, es Katherin Canedo Fuentes, de 21 años, y quien desde que era una niña soñaba con ser una de esas animadoras de su equipo del alma.

'Kath' iba con sus padres al 'Coloso de la Ciudadela' cuando era pequeña y les decía que quería ser parte de ese grupo de porristas, y en este 2024, luego de mucho esfuerzo y dedicación, logró ese anhelo del corazón. Ahora, siente un orgullo tremendo al ponerse el uniforme de animadoras del 'tiburón' y está lista para dar lo mejor de su baile para alentar a Carlos Bacca y compañía.

Precisamente, admira al oriundo de Puerto Colombia porque "se pone la '10'" cuando el Junior más lo necesita, y de los históricos del equipo, no dudó en mostrar su respeto por Carlos 'Pibe' Valderrama , a quien espera conocer pronto.

En Gol Caracol tuvimos una charla cordial con Katherin Canedo Fuentes, quien nos contó más detalles de cómo ese ambiente en las animadoras del elenco 'currambero', de los entrenamientos y otros detalles más. Estará animando en el partidazo contra América del domingo en el 'Metro'.

Katherin Canedo Fuentes, porrista del Junior de Barranquilla. Instagram de @soykath_cf

"Tengo varios meses siendo porrista de Junior, entré en el segundo semestre de este año. Decidí ser porrista por este amor que siento por mi Junior, porque es mi pasión, me hace feliz. Me ha hecho sufrir algunas veces, pero me da felicidad el hecho de poder estar en la cancha y ver los partidos ahí en vivo, poder compartir con mis compañeras. También porque soy bailarina, y pues quiero ejercer mis dotes como bailarina, y como futura creadora de contenido, siento que es la mejor estrategia para poder mostrarme; alentando a mi equipo también".

¿Cómo fue toda esa preparación previa para poder integrar a este grupo de animadoras de Junior?

"Se realizó un casting, en donde nos pusieron pruebas de baile, pruebas de modelaje, en tacón, en vestido de baño. Para así mirar nuestras características; en qué nos desempeñamos más, en qué nos va mejor. Nos hicieron preguntas también, y bueno, de casi 70 niñas que nos presentamos, fuimos pocas las seleccionadas. Lo que es pa' uno, es pa' uno; aquí estoy yo, me dio la oportunidad de ser animadora del equipo".

¿Soñó alguna vez con integrar este grupo de porristas del Junior?

"La verdad, sí. Desde niña, yo soy muy hincha del equipo. De hecho, cuando estaba más pequeña, mis papás me llevaban al estadio y cuando veía a las animadoras yo les decía a ellos que en algún momento quería ser porrista del equipo, quería ser parte de ellas. Pienso que todo es la perseverancia, me presenté y aquí estoy, y voy a seguir hasta que Dios lo permita".

¿Cómo es ese ambiente de las animadoras, es ese día a día de los entrenamientos, de los bailes?

"El día a día es en donde nosotras nos presentamos a nuestros ensayos por más de 3, 4 o hasta 5 horas, dando lo mejor de nosotras para poder mostrarle al público un excelente show y un excelente espectáculo. Y brindarle también ese ánimo a los jugadores, para que ellos también se sientan motivados, ya que nosotras (las porristas) vendríamos siendo esa imagen femenina del equipo, en cuestión de sensualidad, del baile. Esa alegría que nos caracteriza como costeñas y como buenas junioristas; se trata más que todo de eso, los ensayos y los espectáculos que brindamos nosotras como animadoras".

Katherin Canedo Fuentes, porrista del Junior de Barranquilla. Instagram de @soykath_cf

¿Le gusta bailar un ritmo en particular?

"No tengo un ritmo específico, soy muy empírica en ese sentido pero me gusta mucho lo que es la champeta, el baile urbano y me gusta la danza contemporánea".

¿Y cómo es ese ambiente en la pista atlética del Metropolitano?

"La verdad, cuando yo voy a salir, o cuando todos vamos a salir, sí se siente como ese nervio de irse a enfrentar hacia un público bastante grande; por lo menos como lo fue el día del Centenario que el estadio, literalmente, estuvo muy lleno. Sí se siente como ese nervio de que muchas personas te vayan a ver, el temor de que de pronto se te pueda olvidar alguna que otra cosa, pero siempre para eso está el equipo base y están nuestras capitanas, que son pues las que dirigen al grupo y nos ayudan a llevar las cosas tranquilamente y de la mejor manera".

¿Qué siente usted al ponerse ese uniforme de animadora de Junior de Barranquilla?

"La verdad me siento muy orgullosa porque siento que todo el trabajo que he venido haciendo, desde hace más de cuatro o cinco años, está dando resultados y es poder ser la imagen, como lo comenté anteriormente, femenina del equipo, poder animarlos, poder bailar para que muchas personas me vean, de pronto darme más para conocer. Todo esto de verdad que me llena de mucha satisfacción y me da más ganas de seguir haciendo lo que a mí me gusta y seguir saliendo adelante".

La capitana de porristas del Junior, le dicen algunas palabras especiales antes de cada show?

"Sí, nuestro director Yaitel Mosera y nuestro coreógrafo Adal, ellos son parte muy fundamental del equipo, ya que ellos siempre están ahí apoyándonos, dándonos palabras de aliento porque muchas veces no nos sentimos motivados en ese sentido, porque como todo a veces, tenemos días malos pero bueno lo importante aquí es sacar adelante el show y poder brindarles un excelente espectáculo al público".

¿Cómo se sienten ustedes como porristas cuando no hay público en el Metropolitano?

"Cuando eso pasa, cuando el Junior no está pasando por una buena racha, pero de eso se trata, ¿me entiendes? Por eso somos hinchas y sobre todo animadoras, para que de pronto el público, en algunos comentarios que he visto que me han hecho en mis videos, es de que de pronto a veces van por el equipo, pero más que todo por el show que nosotras como porristas les brindamos. Entonces, tratar de hacer las cosas de la mejor manera y después que no nos afecte eso; estamos aquí, así somos las animadoras del Junior, y así el estadio esté lleno o esté vacío, brindarle siempre lo mejor de nosotras".

¿A qué jugador del Junior siempre ha admirado?

"Decirte que admiro a uno solo sería mentirte, porque la verdad, yo siento que todos son muy comprometidos, pero si me darían a elegir a un jugador, yo elegiría a Carlos Bacca porque me parece que es un jugador muy comprometido, se ha puesto la '10' muchas veces, en ocasiones ha sacado los partidos adelante".

Carlos Bacca celebrando con el Junior de Barranquilla Foto: Colprensa

¿Y de los históricos del Junior?

"Me gusta mucho el 'Pibe Valderrama, me parece que tiene una personalidad excelente. Él habla como todo un costeño, o sea, siempre se muestra como es él, su esencia, y nos caracteriza por ese sabor costeño tan bacano que nosotros tenemos. Lo admiro muchísimo y me gustaría poder conocerlo algún día.

¿Qué tan importante es un grupo de animadoras para un equipo de fútbol profesional?

"Pues para mí es muy importante, porque, como te digo, Junior está peleando por estar ahí, y nosotras como animadoras lo que hacemos es, valga la redundancia, animar al público y sobre todo también a los jugadores,

en donde de pronto, a través de nuestro baile y de nuestra animación, es demostrarles a ellos de que sí se puede, de que aquí estamos para apoyarlos a ellos, que aquí están sus animadoras".

con la alegría que nos caracteriza, queriéndolos apoyar para que sigan dando lo mejor de ellos.