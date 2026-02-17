Falcao García y su lesión; Millonarios entregó el parte oficial y dio más detalles

El sábado pasado Millonarios venció por un marcador de 2 a 1 a Llaneros, en la cancha del estadio El Campín, y más allá del resultado, uno de los temas que inquietó fue una dolencia de Falcao García, quien se fue en camilla y fue reemplazado para el segundo tiempo.

De esa manera entre lunes y martes al popular 'Tigre' se le practicaron los exámenes de rigor y hace pocos instantes se emitió un comunica oficial del equipo bogotano al respecto que indicó lo siguiente:

"Millonarios FC informa que, después de realizarse los exámenes diagnósticos, el jugador Radamel Falcao García presenta una lesión muscular leve en los isquiotibiales de su pierna derecha. El delantero ya se encuentra en trabajo de rehabilitación".

De esa forma, ahora restará ver cómo evoluciona el experimentado jugador samario, que como siempre ha despertado una expectativa generalizada por su aporte a los 'embajadores' en la Liga I 2026 del fútbol colombiano.



Radamel Falcao García, delantero colombiano, celebra su gol con Millonarios contra Águilas Doradas Colprensa

¿Qué pasó con Rodrigo Contreras?

El otro jugador del que estaban atentos en Millonarios era del argentino Rodrigo Contreras, quien viene siendo de los refuerzos destacados y que salió con una dolencia contra Llaneros. Y según declaraciones del entrenador Fabián Bustos, el delantero no tendría problema para estar el próximo sábado frente a Internacional, en duelo clave de la octava fecha de Liga.

Millonarios le ganó a Llaneros en la Liga BetPlay I-2026. Colprensa