¿Por qué se suspendió el partido entre Jaguares y Santa Fe, por la Liga BetPlay?

Este martes 17 de febrero, Jaguares e Independiente Santa Fe se enfrentaron por el duelo correspondiente a la séptima jornada de la Liga BetPlay I-2026, en el fútbol colombiano; esto, en el estadio Jaraguay de Montería.

No obstante, a los pocos minutos de iniciado el juego, el juez central Luis Delgado tuvo que suspender el encuentro debido a las condiciones climáticas, debido a las fuertes lluvias y rayos que caen cerca al escenario deportivo.

El partido entre Jaguares y Santa Fe fue detenido por condiciones climáticas.#LALIGAxWIN pic.twitter.com/PZ4YLpladM — Win Sports (@WinSportsTV) February 17, 2026

Por esta razón, el partido tuvo que suspenderse de manera inmediata. Los jugadores salieron inmediatamente a los camerinos, para salvaguardar sus vidas.

Noticia en desarrollo...