La Liga BetPlay II-2025 y la fuga de figuras; Falcao y Juan Fernando Quintero lideran los del adiós

Se viene un nuevo campeonato, todos arrancan de cero, pero con el mismo objetivo para los 20 equipos: el título. Desde este viernes 11 de julio rodará el balón para el comienzo de la Liga BetPlay II-2025 y este segundo semestre del año en curso tiene una particularidad; no hay tantas figuras como en el anterior y todo porque muchas de ellas han renunciado o emigrado al fútbol del exterior. Falcao García y Juan Fernando Quintero, lideran este listado.

El delantero samario se despidió de Millonarios, equipo de sus amores, y manifestó que aún no piensa en el retiro, así que se espera que anuncie su próximo destino. Mientras que en el caso de 'Juanfer' Quintero no seguirá en América y el club al que está cerca de volver es River Plate.

Atlético Nacional perdió a dos figuras

No obstante, estos no son los únicos 'cracks' que le dijeron adiós al balompié de nuestro país y que los hinchas de sus respectivos equipos extrañarán. Atlético Nacional perdió a una de sus figuras en el frente de ataque con destino a Brasil. Fue Kevin Viveros fue el que emigró al Athletico Paranaense; lo positivo en este fichaje para el 'verdolaga' es que se hizo con una buena cantidad de dinero. No obstante, el de Buenaventura no fue el único que perdió el verde, a él se sumó Felipe Aguirre, y también llegó al 'furacão'.

Kevin Viveros en su paso por Nacional. AFP

Daniel Cataño y su primer reto internacional

El oriundo de Bello está teniendo su primera experiencia en el balompié internacional: fue fichado por Bolívar que es uno de los clubes más laureados de Bolivia. Ya tuvo su debut con los 'celestes' y fue importante, ya que se reportó con gol y asistencia, recibiendo múltiples elogios.

"No pensé que la vida me diera esa oportunidad porque dicen que después de los 30 años uno no tiene futuro, pero Dios tiene cosas especiales, él hace cosas especiales. Hoy estamos acá", afirmó el propio Cataño en 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio' luego de exitoso estreno en el balompié boliviano.

Daniel Cataño debutó con gol y asistencia en Bolívar en el fútbol boliviano. X de @Bolivar_Oficial

De las toldas azules capitalinas también se marchó el delantero Jhon Emerson Córdoba. Después de ser vinculado con Boca Juniors y Newell's Old Boys, terminó fichando por Instituto de Córdoba. Además, Kevin Palacios fue confirmado por Santos Laguna, de México.

No fue solo Quintero en América

Además de Juan Fernando Quintero, la 'mechita' despidió a Duván Vergara. El delantero monteriano tendrá un nuevo periplo en el fútbol de Argentina, pero esta vez luciendo los colores de Racing de Avellaneda. Se espera que el jugador de 28 años la 'rompa' con la 'academia', tiene a los hinchas celestes muy ilusionados.



Junior vendió a su nueva 'joya'

El 'tiburón' no contará para la Liga Betplay II-2025 con Jordan Barrera, Luis 'Cariaco' González y su figura en el arco, Santiago Mele. El primero deslumbró con su buen fútbol y pegada en el primer semestre y eso lo llevó a que clubes internacionales le siguieren la pista, finalmente, la 'joya' y el Junior decidieron que su rumbo estuviese en Brasil con Botafogo; llegará este sábado 12 de julio para firmar contrato.

En el caso de 'Cariaco' González, tras seis años luciendo la 'rojiblanca', ahora jugará en su país: Venezuela, con el Deportivo Táchira, club con el que firmó vínculo hasta diciembre del 2026. Mientras que Mele, importante en el título del Junior en Liga II-2023, fue presentado con honores en el Monterrey, club que participó en el Mundial de Clubes que está por finalizar en Estados Unidos.